Júri federal nos EUA considera Carnival Cruise Line negligente ao servir 14 doses de tequila a passageira que sofreu queda e graves ferimentos. Empresa contestará veredito e pede novo julgamento, enquanto 30 minutos de imagens de segurança cruciais ainda estão pendentes.

Um júri federal em Miami, nos Estados Unidos, determinou que a Carnival Cruise Line deverá indenizar a passageira Diana Sanders em US$ 300 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 1,5 milhão. A decisão ocorreu após a constatação de negligência por parte da empresa em relação ao consumo excessivo de álcool pela passageira, que resultou em uma queda e graves ferimentos.

Segundo os autos do processo, Diana Sanders, uma enfermeira da Califórnia de 45 anos, teria consumido pelo menos 14 doses de tequila em um período de cerca de oito horas, entre o final da tarde e a noite de uma viagem realizada em janeiro de 2024 a bordo do navio Carnival Radiance. Pouco tempo depois, em uma área restrita da embarcação, a passageira sofreu uma queda que lhe causou concussão, dores de cabeça intensas e persistentes, suspeita de lesão cerebral traumática, além de problemas nas costas e outros ferimentos. O júri atribuiu 60% da responsabilidade pelo ocorrido à Carnival Cruise Line e os 40% restantes à própria passageira. O valor da indenização fixado, US$ 300 mil, superou os US$ 250 mil inicialmente solicitados pela autora da ação, conforme reportado pelo jornal The Washington Times. A defesa da Carnival Cruise Line contestou o veredito, argumentando que não havia provas suficientes que demonstrassem sinais visíveis de embriaguez por parte da passageira. Em um comunicado oficial, a empresa expressou sua discordância com a decisão do júri e manifestou a intenção de solicitar um novo julgamento ou recorrer da decisão. Durante as sessões de julgamento, também foi apontada a ausência de aproximadamente 30 minutos de imagens de segurança. Essas imagens cobririam o período crucial entre o momento em que a Sra. Sanders deixou um bar localizado no cassino do navio e o instante em que foi encontrada desacordada, o que poderia ter esclarecido as circunstâncias exatas da queda. A Carnival Cruise Line, uma das maiores operadoras de cruzeiros do mundo, enfrenta agora a pressão de indenizar a passageira, enquanto busca reverter ou mitigar os efeitos da decisão judicial. A empresa reiterou seu compromisso com a segurança de seus passageiros e a qualidade de seus serviços, mas reconhece a gravidade das lesões sofridas pela Sra. Sanders. A natureza da negligência alegada pela passageira recai sobre a responsabilidade do estabelecimento em monitorar e controlar o consumo de bebidas alcoólicas de seus clientes, especialmente quando este consumo pode levar a situações de risco. A indústria de cruzeiros, assim como a de bares e restaurantes em terra, possui diretrizes e protocolos para servir álcool de forma responsável. No entanto, a linha tênue entre oferecer um serviço de bar completo e garantir a segurança dos passageiros pode ser desafiadora. O caso de Diana Sanders levanta questões importantes sobre a aplicação dessas responsabilidades em ambientes onde o álcool é amplamente acessível e o ambiente de lazer pode encorajar o consumo excessivo. A falta de imagens de segurança em um ponto crítico da narrativa do evento adiciona uma camada de complexidade ao caso, dificultando uma análise completa e objetiva dos acontecimentos que levaram à queda. A Carnival Cruise Line deverá agora lidar com as consequências financeiras e de reputação desta decisão, enquanto o setor como um todo pode ser levado a reavaliar suas políticas e práticas de serviço de bebidas alcoólicas em seus navios para evitar incidentes semelhantes no futuro. A importância da supervisão jornalística em casos complexos como este, onde a informação é crucial para a compreensão pública, é ressaltada, e iniciativas como o Irineu buscam auxiliar nesse processo





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