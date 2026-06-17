Na estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo no Mundial, Cristiano Ronaldo disputará seu sexto Mundial, igualando o recorde de participações de Lionel Messi e Guillermo Ochoa. Aos 41 anos, Ronaldo continua a ser uma das figuras mais influentes do futebol mundial, após uma carreira construída com disciplina extrema e ambição incomum. Nascido na Ilha da Madeira, em Portugal, Ronaldo cresceu em uma família de quatro irmãos, com uma infância marcada por dificuldades financeiras. Sua mãe trabalhou como cozinheira e faxineira, enquanto seu pai, que lutou contra a depressão e o alcoolismo, era jardineiro municipal. Ronaldo começou a jogar futebol aos sete anos no clube local Andorinha, onde logo se destacou. Aos nove anos, foi transferido para o Nacional, o maior clube da Madeira, e dois anos depois se mudou para Lisboa para jogar no Sporting. Em 2003, aos 18 anos, Ronaldo foi contratado pelo Manchester United por £12 milhões, se tornando o adolescente mais caro da história do futebol inglês. Ao longo de sua carreira, Ronaldo se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos, com cinco Ballons d'Or e quatro títulos da Champions League.

Na estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo no Mundial , Cristiano Ronaldo disputará seu sexto Mundial , igualando o recorde de participações de Lionel Messi e Guillermo Ochoa .

Além disso, aos 41 anos, Ronaldo continua a ser uma das figuras mais influentes do futebol mundial, após uma carreira construída com disciplina extrema e ambição incomum. Nascido na Ilha da Madeira, em Portugal, Ronaldo cresceu em uma família de quatro irmãos, com uma infância marcada por dificuldades financeiras. Sua mãe trabalhou como cozinheira e faxineira, enquanto seu pai, que lutou contra a depressão e o alcoolismo, era jardineiro municipal.

Ronaldo começou a jogar futebol aos sete anos no clube local Andorinha, onde logo se destacou. Aos nove anos, foi transferido para o Nacional, o maior clube da Madeira, e dois anos depois se mudou para Lisboa para jogar no Sporting. Em 2003, aos 18 anos, Ronaldo foi contratado pelo Manchester United por £12 milhões, se tornando o adolescente mais caro da história do futebol inglês.

Ao longo de sua carreira, Ronaldo se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos, com cinco Ballons d'Or e quatro títulos da Champions League





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