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Cristiano Ronaldo está confiante na seleção portuguesa para a Copa do Mundo

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Cristiano Ronaldo está confiante na seleção portuguesa para a Copa do Mundo
Cristiano RonaldoCopa Do MundoSeleção Portuguesa
📆6/12/2026 3:25 PM
📰jornalodia
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Cristiano Ronaldo está confiante na seleção portuguesa para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos. O jogador mostrou alegria e esperança em relação ao grupo por uma boa campanha.

Cristiano Ronaldo está confiante na seleção portuguesa para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos. Antes de embarcar para a competição, o jogador mostrou alegria e esperança em relação ao grupo por uma boa campanha.

Embora tenha rasgado elogios ao elenco, o camisa 7 descartou qualquer favoritismo no torneio. Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. Cristiano Ronaldo acredita que a geração portuguesa ainda vai dar muitas alegrias ao país e está positivo de que as coisas vão correr bem.

O importante é passar em primeiro lugar, segundo o jogador, e depois é jogo a jogo, passo a passo, com calma, ganhando confiança e entrando no ritmo da competição

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