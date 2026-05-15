Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, é destaque na visita de Trump à China

Formado pela Unicamp, Cristiano Amon ocupa o cargo de CEO global da Qualcomm, empresa americana que desenvolve chips. Ele esteve ao lado de líderes como Elon Musk e Tim Cook em uma comitiva oficial ao lado do presidente Donald Trump na China.

Formado pela Unicamp, Cristiano Amon ocupa o cargo de CEO global da Qualcomm, empresa americana que desenvolve chips. Ele esteve ao lado de gigantes como Elon Musk e Tim Cook, integrando a comitiva de Donald Trump em visita à China, ao lado de líderes como Elon Musk e Tim Cook.

Formado pela Unicamp, Amon é reconhecido por sua influência em Inteligência Artificial e sua liderança na Qualcomm, que investe em IA e semicondutores. A visita resultou em acordos significativos, como a venda de aviões da Boeing e chips da Nvidia para a China. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jungles Face Book Innovation And Technology Nature Constitution Election

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cristiano Ronaldo compra 'fatia relevante' da LiveMode, dona da CazéTVAtleta português, que tem fortuna de US$ 1,4 bilhão, amplia seus negócios às vésperas da Copa do Mundo. Valor da operação não foi divulgado

Read more »

Cristiano Ronaldo compra ações de empresa responsável pela CazéTVPortuguês passa a integrar o quadro de acionistas da companhia

Read more »

Cristiano Ronaldo compra ações e se torna parceiro de dona da Cazé TVCraque de Portugal compra ações de empresa que é dona da Cazé TV e se torna parceiro de braço internacional do negócio; entenda relação.

Read more »

Person of the Year: Chair da JHSF e CEO da Qualcomm são homenageadosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »