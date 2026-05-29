Crise social no Brasil: 388.555 pessoas em situação de rua em maio

O Brasil enfrenta uma crise social grave, com mais de 388 mil pessoas em situação de rua, principalmente no estado de São Paulo. A situação é resultado da procura de oportunidades de trabalho na região Sudeste e do fato de sete em cada dez pessoas em situação de rua serem negras.

A população em situação de rua no Brasil chegou a 388.555 pessoas em maio, de acordo com dados do CadÚnico, cadastro para participar nos programas sociais e principal banco de dados do governo federal para identificar as famílias de baixa renda no país.

Os números expõem o avanço de uma crise social que se espalha pelas grandes cidades e já desafia governos estaduais e municipais em praticamente todas as regiões do país. Na comparação com 2020, o número dobrou: eram 194.824 pessoas em situação de rua naquele ano, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (OBPopRua/Polos-UFMG), que se debruça sobre os dados.

Quatro em cada dez brasileiros que estão nessa condição atualmente estão no estado de São Paulo, onde 159.290 pessoas vivem nas ruas, mais que a soma dos estados em segundo e terceiro lugar, Rio de Janeiro (35.406) e Minas Gerais (34.849), respectivamente. Os pesquisadores apontaram que essa situação se dá pela procura de oportunidade de trabalho na região Sudeste, que acaba não comportando quem chega a ela com esse propósito, e também ressaltaram o quesito racial: sete em cada dez dessas pessoas são negras.

O problema não está circunscrito só ao Sudeste, no entanto: Roraima observou um salto de 2.537 para 10.520 pessoas em situação de rua entre 2020 e 2025. O salto foi puxado principalmente pela capital, Boa Vista, onde os registros passaram de 2.484 para 10.497 entre 2022 e 2025 -o local recebe muitos venezuelanos, fugindo da situação precária do país. Não há informação sobre a nacionalidade dessas pessoas, porém.

Os estados enquadrados na classificação de gravidade intermediária são Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso e Amazonas, além do Distrito Federal. Os cinco com indicadores menos preocupantes são Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia e Piauí. O Brasil enfrenta uma crise social grave, com mais de 388 mil pessoas em situação de rua, principalmente no estado de São Paulo.

A situação é resultado da procura de oportunidades de trabalho na região Sudeste e do fato de sete em cada dez pessoas em situação de rua serem negras. Além disso, Roraima também registrou um aumento significativo no número de pessoas em situação de rua, principalmente na capital Boa Vista, que recebe muitos venezuelanos fugindo da situação precária do país





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