Crise política na Colômbia: Petro e Cepeda contestam resultados das eleições e segundo turno promove confronto ideológico

Os resultados preliminares das eleições presidenciais colombianas são contestados por Gustavo Petro e Iván Cepeda, que apontam irregularidades no censo eleitoral e no software de votação. Com o candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella à frente, o segundo turno se configura como um embate polarizado que coloca em cheque a credibilidade do processo eleitoral.

A eleição presidencial colombiana está em uma profunda crise política após a divulgação dos resultados preliminares do primeiro turno, realizados no domingo, 31. O candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella recebeu 43,7% dos votos, enquanto o senador de esquerda Iván Cepeda , apoiado pelo presidente Gustavo Petro , obteve 40,90%, segundo a entidade organizadora do pleito.

Com os dois avançando para o segundo turno, marcado para 21 de junho, o cenário está polarizado e cheio de tensões. O presidente Gustavo Petro contestou veementemente esses resultados preliminares, alegando fraudes no software de contagem de votos e no censo eleitoral. Ele declarou que a contagem preliminar não tem efeito legal e que aguardará os números oficiais revisados por juízes antes de reconhecer o resultado final.

Suas afirmações focam em supostas irregularidades como a presença de dois censos diferentes, com o software da empresa Thomas Greg & Sons supostamente incluindo 800.000 pessoas a mais. Na mesma linha, Iván Cepeda afirmou que também não reconhecerá os resultados até que as dúvidas sobre o censo eleitoral e as contestações em várias seções de votação sejam esclarecidas.

Ele mencionou uma defasagem de aproximadamente 885 mil pessoas e alegou que houve 10 milhões de votos mal contados no país, além de indícios de problemas em um número indeterminado de seções onde fiscais de seu partido, o Pacto Histórico, impugnaram os resultados. A situação gerou uma forte reação da oposição e de setores internacionais.

O ex-presidente Iván Duque, por exemplo, acusou Petro de tentar desrespeitar a democracia e a organização eleitoral, pedindo que a comunidade internacional esteja atenta ao que considerou uma ameaça ao processo democrático. Do outro lado do espectro político, Abelardo de la Espriella se apresenta como um outsider, um advogado criminalista de 47 anos que capitalizou o sentimento de antipetrismo e a preocupação com o aumento da criminalidade.

Apesar de não possuir uma estrutura partidária tradicional, ele cresceu nas pesquisas usando as redes sociais para se pintar como um combatente da velha elite política e corrupta, similar em estilo a outros líderes populistas de direita na região. A campanha foi marcada por uma forte polarização, com De la Espriella atacando a administração Petro e Cepeda defendendo o legado do governo, mas também tentando se distanciar de algumas de suas políticas mais impopulares.

O fato de dois candidados tão antagônicos irem para o segundo turno reflete a profunda divisão da sociedade colombiana. A contestação dos resultados por ambos os lados, com acusações graves de fraude, coloca em cheque a credibilidade das instituições eleitorais e acena para um período de instabilidade política à frente, independentemente do vencedor final. A atenção agora se volta para os recounts e para a atuação das autoridades eleitorais e judiciais na validação oficial do pleito





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