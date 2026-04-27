Crise no Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro busca plano B para o governo estadual

Pesquisa Quaest aponta para a fragilidade da candidatura de Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro, enquanto Flávio Bolsonaro articula o nome de André Marinho como alternativa em meio a escândalos e tensões no PL.

Uma pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) revela um cenário desfavorável para Douglas Ruas , candidato ao governo do Rio de Janeiro apoiado por Flávio Bolsonaro (PL).

Ruas aparece com apenas 10% das intenções de voto, significativamente atrás de Eduardo Paes, que lidera com 40%. A campanha ainda não se intensificou, mas a ausência de recursos públicos e apoio de prefeitos levanta dúvidas sobre a capacidade de Ruas de ganhar tração. Paralelamente, o PL do Rio de Janeiro enfrenta tensões internas e o risco de escândalos relacionados ao governo anterior de Cláudio Castro.

Apesar do apoio público a Ruas, Flávio Bolsonaro estaria considerando André Marinho, do Partido Novo, como um plano B. O governo Castro é assombrado por irregularidades financeiras, incluindo o desvio de mais de 1 bilhão de reais para o banco Master, um valor que deveria ter sido destinado a aposentados e pensionistas. A possibilidade de uma delação premiada envolvendo o PL do Rio aumenta a apreensão.

A situação se complica com as sucessivas exonerações de servidores após a saída de Claudio Castro do Palácio Guanabara, revelando uma gestão pública ineficiente e repleta de irregularidades. A Alerj, presidida por Douglas Ruas, também está sob investigação da Polícia Federal, com o ex-presidente Rodrigo Bacellar e o deputado TH Joias presos sob acusação de ligação com o Comando Vermelho. A PF possui conversas comprometedoras entre Bacellar e seus aliados, e a iminência de novas prisões paira sobre o grupo.

Diante desse cenário, Flávio Bolsonaro teria articulado a candidatura de André Marinho pelo Novo, inicialmente com o objetivo de dividir votos de Eduardo Paes na Zona Sul e garantir a Ruas uma vaga no segundo turno. Marinho, filho de Paulo Marinho, suplente de Flávio no Senado, é pouco conhecido do eleitorado, com apenas 1% de intenção de voto na pesquisa Quaest. A estratégia de Flávio Bolsonaro reflete a preocupação com a instabilidade política e judicial no Rio de Janeiro.

A aposta é que a repetição do cenário de 2022, marcado pela percepção generalizada de corrupção, possa impulsionar candidatos desconhecidos como Wilson Witzel e Cláudio Castro. André Marinho, apesar de sua inexperiência e origem privilegiada, conta com o apoio do ecossistema digital da direita e a ausência de escândalos em seu histórico. Caso a candidatura de Ruas se descredibilize e a de Marinho mostre sinais de crescimento, Flávio Bolsonaro deverá apoiá-lo integralmente.

André Marinho representa, portanto, uma apólice de seguro para as ambições políticas de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, em meio a um ambiente político turbulento e repleto de incertezas





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flávio Bolsonaro Douglas Ruas André Marinho Rio De Janeiro Eleições 2026 PL Corrupção Quaest Alerj

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flávio Bolsonaro lidera sobre Lula em simulação de segundo turno no Rio de JaneiroPesquisa Paraná Pesquisas indica Flávio Bolsonaro à frente de Lula em eventual segundo turno no RJ, com 47% das intenções de voto contra 40,5%. A pesquisa também aponta alta taxa de desaprovação ao governo Lula no estado.

Read more »

Flávio Bolsonaro pede união e critica tensões internas em seu grupo políticoSenador expressa preocupação com provocações e cobranças entre apoiadores, apelando por união para não prejudicar a estratégia do partido. Nikolas Ferreira também relata ataques dentro do grupo.

Read more »

Paraná Pesquisas: Flávio lidera a disputa contra Lula entre eleitores do RioEm um eventual segundo turno, o senador do PL tem mais de seis pontos de vantagem sobre o petista no colégio eleitoral que é reduto político do clã

Read more »

Flávio Bolsonaro critica “provocações” e “cobranças” entre bolsonaristasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Após atrito entre Nikolas e Jair Renan, Flávio Bolsonaro pede unidade da direitaEx-senador ainda afirmou que 'apoio não se impõe, se conquista', e que assumirá a responsabilidade, caso as coisas não deem certo

Read more »

Tensão na Família Bolsonaro: Entorno de Michelle Bolsonaro Questiona Candidatura de FlávioMarqueteiros da pré-campanha de Flávio Bolsonaro buscam minimizar atritos com Michelle Bolsonaro sobre sua candidatura. Assessores apontam Agustin Fernandez, amigo da ex-primeira-dama, como um dos responsáveis por alimentar desavenças e criticar publicamente o senador, defendendo a candidatura de Michelle.

Read more »