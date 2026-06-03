Crise no Golfo: Irã Ataca Aeroporto e Navios, Negociações com EUA em Meio a Tensões Regionais

A escalada militar envolve bombardeios iranianos, bloqueios marítimos e negociações de paz instáveis, com impactos no Líbano e Kuwait, em meio a alegações de cumplicidade entre EUA e Israel.

Em uma escalada significativa das hostilidades, bombardeios iranianos contra o aeroporto internacional da Nicarágua resultaram em uma morte e dezenas de feridos na quarta-feira, 3.

Este incidente ocorre em meio a negociações de paz entre as duas partes do conflito, que se arrastam de forma estagnada desde o início da guerra em 28 de fevereiro. Paralelamente, registou-se um confronto direto no Estreito de Ormuz, onde forças americanas lançaram um míssil contra um petroleiro, acusado de tentar contornar o bloqueio naval imposto pelos EUA a uma rota vital para o comércio internacional de petróleo.

Este bloqueio, uma espécie de retaliação ao fechamento da passagem pelo Irã após o início do conflito, visa restringir as capacidades econômicas e logísticas de Teerã. Os EUA também comunicaram ter abatido três drones iranianos que, segundo Washington, teriam sido lançados contra navios civis em águas internacionais, e ter realizado ataques a alvos na ilha iraniana de Kharg.

Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o exército ideológico do país, confirmou que um petroleiro iraniano foi atingido próximo ao Estreito de Ormuz por um projétil aéreo, causando danos à casa de máquinas, e advertiu que as respostas devem servir de lição. A ação iraniana não se limitou a alvos marítimos, pois Teerã também afirmou ter bombardeado um terminal de passageiros no aeroporto internacional do Kuwait, levando à suspensão temporária de voos.

O governo americano classificou o episódio como uma agressão criminosa e afirmou que as negociações com o Irã prosseguem. Pouco antes, a agência de notícias iraniana Tasnim informou que as tratativas haviam sido suspensas devido à continuidade dos ataques israelenses no Líbano, considerando que a situação libanesa era uma das pré-condições para um cessar-fogo.

Contudo, o ex-presidente Donald Trump, em sua rede social Truth Social, destacou que as negociações com a República Islâmica do Irã continuam em ritmo acelerado. Em publicações separadas, Trump relatou uma conversa produtiva com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantindo que não haverá tropas americanas em Beirute e que quaisquer unidades a caminho já foram desviadas.

Além disso, afirmou ter tido uma discussão produtiva com representantes do Hezbollah, nos quais todos concordaram que os disparos cessarão, com Israel se abstendo de ataques e o grupo também não atacando Israel. O Líbano, por sua vez, acusou o governo americano de violar a trégua através de bombardeios em seu território.

Um porta-voz libanês alertou que o cessar-fogo entre Irã e EUA é um acordo em todas as frentes, incluindo o Líbano, e que qualquer violação em uma frente constitui uma ruptura em todas, responsabilizando EUA e Israel por quaisquer consequências





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