Crise no Equador: Corte Constitucional suspende decreto de Noboa para convocar Assembleia Constituinte

A Corte Constitucional do Equador suspendeu o decreto do presidente Daniel Noboa para convocar uma Assembleia Constituinte, aprofundando a crise política no país, que enfrenta uma escalada de violência ligada ao narcotráfico.

A Corte Constitucional do Equador suspendeu o decreto do presidente Daniel Noboa que visava convocar uma Assembleia Constituinte . A decisão, de caráter temporário, agrava a tensão entre o chefe do Executivo e o tribunal, que já barrou diversas propostas presidenciais sob a alegação de violação de direitos. Noboa enfrenta um cenário de crescente violência no país, impulsionado pela atuação de grupos de narcotraficantes.

A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas. A proposta de Noboa, apresentada formalmente na quarta-feira, tinha como objetivo reformar a Carta Magna, introduzindo leis mais severas no combate ao narcotráfico. \Embora a suspensão seja provisória, enquanto a Corte avalia cinco ações de inconstitucionalidade, a situação aprofunda ainda mais a crise entre o presidente e a Corte Constitucional. O tribunal, que tem bloqueado projetos do Executivo por supostas violações de direitos fundamentais e outros argumentos, emitiu um comunicado enfatizando que não é inimigo do povo e que zela pela proteção de seus direitos. A Corte enfrentou protestos liderados pelo presidente contra seus magistrados. A proposta de Noboa previa a criação de uma Assembleia Constituinte, por meio de consulta popular, para elaborar uma nova Carta Magna com leis mais rigorosas. O Equador, que antes era uma região de relativa tranquilidade entre os países produtores de cocaína, Colômbia e Peru, testemunhou um aumento alarmante nos homicídios nos últimos seis anos, com um crescimento de mais de 600%. Em junho, o Parlamento, com maioria governista, aprovou uma reforma constitucional sobre o restabelecimento de bases militares estrangeiras, que será submetida a referendo. Os eleitores decidirão se concordam em remover da atual Carta Magna a proibição ao estabelecimento de bases militares estrangeiras, como a que existia até 2009, utilizada pelos Estados Unidos para atividades antidrogas em Manta, no sudoeste do país. \Na sexta-feira, o presidente tentou contornar a Corte com uma convocação direta à consulta popular, sem a revisão prévia dos juízes sobre a formação da Assembleia Constituinte. Noboa propõe que a Assembleia seja composta por 80 membros eleitos nas urnas durante uma consulta em novembro. O Equador tem sofrido uma escalada de violência nos últimos anos, com a disputa pelo poder entre cerca de 20 grupos de narcotraficantes. Noboa tem respondido com medidas excepcionais, incluindo a mobilização de militares nas ruas. Diante da violência desencadeada pelos grupos criminosos, com ligações com cartéis internacionais do tráfico de drogas, os assassinatos no Equador cresceram significativamente, passando de seis para cada 100 mil pessoas em 2018 para 38 em 2024, de acordo com dados oficiais. No ano passado, o Equador foi considerado o país mais perigoso da América Latina pela organização Insight Crime. Em um decreto, Noboa afirmou que a sociedade demanda uma mudança radical na visão e estrutura do Estado e que a sensação de impunidade e falta de controle estatal normalizou a delinquência. Após a convocação, a Corte Constitucional defendeu seu papel de garantir que toda proposta de modificação constitucional esteja em conformidade com os procedimentos previstos no sistema jurídico. O Tribunal ressaltou que várias ações de inconstitucionalidade foram apresentadas contra a iniciativa de Noboa, que critica a Corte por suspender temporariamente três de suas leis anticrime





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Equador Daniel Noboa Corte Constitucional Assembleia Constituinte Narcotráfico

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Descoberta de âmbar no Equador revela floresta primitiva e insetos do período CretáceoEstudo destaca a importância global do achado para a compreensão da biodiversidade do supercontinente Gondwana

Consulte Mais informação »

Trump pede à Suprema Corte dos EUA que permita demissão de diretora do FedPresidente diz que Lisa Cook cometeu fraude; diretora desmente Trump e diz que não irá renunciar

Consulte Mais informação »

Petróleo fecha em queda após corte do Fed e indicações sobre ofertaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Criptomoedas disparam após corte da taxa de juros pelo Fed e mudança na SECSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Kassio declara constitucional ‘meditação com a Bíblia’ na Câmara de Campinas (SP)Para o TJ-SP, a medida viola os princípios da laicidade estatal, da isonomia e do interesse público

Consulte Mais informação »

Lucas posta após derrota do São Paulo na Libertadores: 'Não tem nada acabado'São Paulo perdeu por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, no Equador

Consulte Mais informação »