Crise no Botafogo: SAF pede recuperação judicial com dívida de R$ 2,5 bilhões

A SAF do Botafogo entrou com pedido de recuperação judicial devido a uma dívida de R$ 2,5 bilhões. John Textor, principal acionista, enfrenta oposição e incertezas sobre o futuro do clube.

A situação do Botafogo de Futebol Regatas está em crise, com a Sociedade Anônima do Futebol ( SAF ) do clube entrando com um pedido de recuperação judicial devido a uma dívida que ultrapassa os R$ 2,5 bilhões.

O empresário americano John Textor, principal acionista com 90% das ações, enfrenta uma disputa acirrada pelo controle do clube. Após ser destituído da gestão pela Fundação Getúlio Vargas, Textor busca manter sua influência, mas encontra resistência do Botafogo Social e da Eagle, detentora da maioria das ações. A crise levanta sérias dúvidas sobre o futuro do clube e a confiança de seus torcedores.

A raiz do problema remonta a 2022, quando Textor adquiriu o controle do futebol do Botafogo e assumiu diversos compromissos financeiros. Um dos principais acordos era evitar o aumento da dívida, o que deveria ser fiscalizado pelo Botafogo Social, acionista minoritário.

No entanto, Textor utilizou as ações da Eagle como garantia em um empréstimo com o fundo Ares para a compra do Lyon, da França. A incapacidade de pagamento resultou na perda do controle do Lyon e na tentativa de assumir o controle do Botafogo. A intervenção do clube social e uma liminar judicial impediram a tomada de controle total pela Ares.

O pedido de recuperação judicial busca limitar os poderes da Eagle na SAF, o que poderia transferir o controle para o Botafogo Social, detentor dos 10% restantes das ações. A situação é complexa e incerta, com o Botafogo Social demonstrando crescente insatisfação com a gestão de Textor. O Botafogo experimentou um período de sucesso esportivo em 2023 e 2024, impulsionado por um investimento financeiro significativo.

No entanto, a gestão financeira questionável e o fracasso do plano original de realizar uma oferta pública da Eagle na Bolsa de Nova York levaram à crise atual. Apesar da gratidão dos torcedores pelo desempenho esportivo, a situação financeira do clube é alarmante, com um patrimônio negativo de quase meio bilhão de reais. Textor tenta justificar a crise, atribuindo a culpa a fatores externos, mas a responsabilidade recai sobre sua gestão.

A comparação com o Cruzeiro, que também passou por um processo de transformação em SAF e foi saneado por Ronaldo, evidencia a diferença na condução dos clubes. A credibilidade de Textor perante os torcedores está abalada, e o futuro do Botafogo permanece incerto, dependendo da resolução da crise societária e da recuperação financeira do clube.

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