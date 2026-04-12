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Crise no Botafogo: Laudo da SAF revela rombo financeiro e acirra disputa pelo controle

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Crise no Botafogo: Laudo da SAF revela rombo financeiro e acirra disputa pelo controle
BotafogoSAFJohn Textor
📆4/12/2026 10:47 AM
📰jornalextra
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O laudo financeiro da SAF do Botafogo, divulgado neste sábado, expõe um cenário de crise econômica e acirra a disputa entre John Textor e o clube social. O documento aponta um valor negativo de R$ 489 milhões e desequilíbrios financeiros, levantando a necessidade de capitalização. A situação fragiliza o clube e pode ter impacto no futuro do Botafogo.

A divulgação do laudo financeiro da SAF do Botafogo , neste sábado, reacendeu a disputa pelo controle do clube e revelou uma situação econômica mais complexa do que o previsto. O documento, elaborado pela Meden Consultoria a pedido da SAF comandada por John Textor , aponta um valor econômico negativo de aproximadamente R$ 489 milhões e um desequilíbrio estrutural entre receitas, custos e endividamento.

A publicação coincide com a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a necessidade de capitalização, em meio a uma queda de braço com o clube social. O laudo revela que, apesar do aumento expressivo das receitas nos últimos anos (de R$ 312 milhões em 2023 para R$ 655 milhões em 2025), a SAF não conseguiu transformar esse crescimento em sustentabilidade financeira. Os custos e despesas operacionais atingiram R$ 892 milhões no último exercício, resultando em um prejuízo significativo de R$ 287 milhões. Este é o terceiro ano consecutivo de resultados negativos, demonstrando um modelo que, até o momento, depende de aportes e receitas extraordinárias para se manter. O relatório foi elaborado com base em demonstrações financeiras de 2025, ainda em processo de auditoria, utilizadas como referência para as projeções e conclusões apresentadas. Além do resultado operacional, o laudo destaca a situação de curto prazo do Botafogo. O clube encerrou 2025 com passivo circulante superior ao ativo disponível, gerando um déficit de cerca de R$ 421 milhões no capital de giro e um índice de liquidez de 0,74. Isso indica que o clube não possui recursos suficientes para honrar suas obrigações de curto prazo, o que ajuda a explicar episódios recentes, como o transfer ban imposto por inadimplência. As projeções para o futuro da SAF, apresentadas no laudo, baseiam-se em um cenário esportivo estável, sem grandes saltos de desempenho até 2025. A expectativa é de campanhas intermediárias no Campeonato Brasileiro, entre a sétima e a 12ª posição, participação regular nas quartas de final da Copa do Brasil e presença constante na Copa Sul-Americana. A Libertadores aparece de forma esporádica, sem participação frequente ao longo do período projetado. Mesmo com esse desempenho competitivo regular, a modelagem sugere que o clube continuaria dependente da venda de jogadores e de aportes para sustentar suas operações. Outro ponto crucial do laudo é o impacto das operações com partes relacionadas, principalmente empresas ligadas ao grupo Eagle Football. O saldo líquido dessas transações é positivo em aproximadamente R$ 558 milhões, mas o relatório ressalta que a efetivação desses valores depende de condições societárias e contratuais. Caso esses recursos não se concretizem, o impacto negativo sobre o valor da SAF seria direto, agravando ainda mais o desequilíbrio financeiro. O documento também detalha mecanismos financeiros que ajudam a entender a dinâmica do modelo atual. Em operações envolvendo jogadores negociados com o Lyon, clube integrante da rede de Textor, o Botafogo assumiu obrigações de repasse após a revenda de atletas no mercado. Essa estrutura reforça a interdependência entre as empresas do grupo e expõe o clube a riscos que vão além do desempenho esportivo. É nesse contexto que a divulgação do laudo se conecta diretamente à convocação da Assembleia Geral. Textor propõe um aporte de R$ 125 milhões, por meio da emissão de novas ações da SAF, como forma de reforçar o caixa no curto prazo. No entanto, a proposta enfrenta resistência do clube social, que teme a diluição de sua participação e o fortalecimento do controle do investidor americano. A coincidência entre a apresentação do diagnóstico financeiro e o avanço da disputa societária não é aleatória. O laudo funciona como peça central do argumento de urgência para a capitalização, ao evidenciar a necessidade de recursos imediatos. Por outro lado, a resistência ao aporte se baseia na avaliação de que o modelo atual, com alto investimento e dependência de fluxos internos do grupo, precisa ser revisto. Com isso, o debate sobre as finanças do Botafogo transcende a esfera contábil e adentra o campo político. Mais do que explicar o passado recente, o laudo projeta o impasse que se coloca no presente: a SAF cresce em receitas e competitividade, mas ainda depende de financiamento contínuo para manter suas operações. Sem a aprovação do aporte, o clube pode enfrentar dificuldades para cumprir seus compromissos no curto prazo, aumentando a pressão sobre a assembleia que definirá os rumos do Botafogo nos próximos anos. A situação financeira delicada do clube, agravada pelos resultados do laudo, exige decisões estratégicas e pode impactar significativamente o futuro do Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. A necessidade de capitalização e a divergência entre a SAF e o clube social colocam em xeque o modelo de gestão e a sustentabilidade financeira do projeto

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Botafogo SAF John Textor Crise Financeira Capitalização Clube Social

 

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