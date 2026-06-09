Crise na indústria de painéis solares chinesa: supercapacidade e queda de preços

Empresas chinesas de painéis solares enfrentam prejuízos devido à supercapacidade e queda na demanda doméstica, enquanto exportações são afetadas pelo fim dos subsídios.

A indústria de painéis solares na China enfrenta uma crise sem precedentes, com as maiores empresas do setor registrando prejuízos significativos devido à supercapacidade e à queda vertiginosa dos preços.

A Jinko Solar, maior fabricante mundial de painéis, reportou receita de 12,2 bilhões de yuans (US$ 1,8 bilhão) no primeiro trimestre de 2026, uma queda de 12% em relação ao ano anterior, e um prejuízo líquido de 1,3 bilhão de yuans. As cinco principais empresas chinesas do setor acumularam perdas líquidas combinadas de 7 bilhões de yuans. A Longi Green Energy Technology, por exemplo, viu seus custos superarem a receita, resultando em margem de lucro bruto negativa no primeiro trimestre.

A Jinko Solar e a Trina Solar conseguiram obter pequenos lucros brutos, mas insuficientes para cobrir os custos fixos. O setor como um todo está produzindo sem gerar lucro, uma situação insustentável a longo prazo. O problema central é o excesso de capacidade de produção. Encorajadas por subsídios governamentais e outras formas de apoio, as empresas expandiram agressivamente suas fábricas.

Apenas os cinco maiores fabricantes têm capacidade anual estimada em 500 gigawatts, enquanto a indústria chinesa como um todo possui capacidade de 1.000 GW, segundo a mídia local. Isso representa de 1,5 a 2 vezes a capacidade instalada global, que varia entre 500 GW e 700 GW por ano. Esse excesso de oferta levou ao colapso dos preços dos painéis, que caíram cerca de 60% em relação ao pico de 2021, de acordo com a empresa de pesquisa CEIC.

Os preços do polissilício, uma matéria-prima essencial, despencaram aproximadamente 85% em relação ao pico de 2022. A situação é agravada pela queda inesperada na demanda doméstica. A Soochow Securities prevê que a instalação de células solares na China cairá em 2026 pela primeira vez na história. Dados do governo mostram que a instalação de painéis atingiu apenas 50,9 GW nos primeiros quatro meses do ano, uma redução de cerca de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com o mercado interno em retração, a única saída para os fabricantes é aumentar as exportações. Antes, a China reembolsava as empresas pelo imposto sobre valor agregado (IVA) nas exportações de painéis, efetivamente fornecendo subsídios que impulsionaram as remessas para o exterior. Os volumes de exportação mais que triplicaram entre 2020 e 2024, segundo o governo.

No entanto, preocupadas com a concorrência excessiva, as autoridades chinesas reduziram as taxas de reembolso de impostos e, em abril, eliminaram completamente o reembolso sobre os painéis. Espera-se que isso naturalmente eleve os preços dos painéis exportados. Apesar dessa expectativa, as ações dos fabricantes continuam em baixa. As ações da Jinko Solar caíram 17% desde o final de março, enquanto as da Longi Green Energy despencaram 25%.

Para o futuro, uma esperança reside em novas tecnologias, como as células solares de perovskita, que são finas e leves, podendo ser instaladas em diversos locais. Muitas empresas apresentaram seus produtos mais recentes na Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente da SNEC, em Xangai. Concorrentes japonesas, como a Sekisui Chemical, também estão focando nessa área.

Apesar dos desafios, analistas como Yoichiro Okuyama, do Instituto de Pesquisa Hamagin, no Japão, acreditam que as empresas chinesas têm potencial para se recuperar quando surgir a oportunidade certa, graças aos avanços tecnológicos contínuos





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