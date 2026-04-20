Crise na CVM: Estrutura precária coloca em xeque a regulação de mercado de R$ 50 trilhões

Superintendente da CVM alerta para a defasagem técnica e o crescimento do número de regulados, pedindo reforço imediato no quadro de pessoal para garantir a integridade do mercado financeiro brasileiro.

A Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) atravessa um momento de severa crise estrutural que coloca em risco a eficácia da regulação do mercado de capitais brasileiro. Daniel Valadão, superintendente de Desenvolvimento e Modernização Institucional do órgão, não poupou críticas ao atual cenário, afirmando que a instituição parece estar desenhada para falhar devido à escassez crônica de pessoal e à instabilidade em seu colegiado.

O órgão, que é o principal guardião do mercado financeiro, encontra-se sobrecarregado por uma disparidade estatística alarmante: enquanto o volume de ativos sob sua supervisão atingiu a cifra de R$ 50 trilhões, o corpo técnico encolheu consideravelmente ao longo da última década, passando de 519 servidores em 2015 para 482 em 2025. O descompasso entre a responsabilidade estatal e a capacidade operacional é evidente. Segundo os dados levantados pela superintendência, o número de entidades reguladas – que abrange desde companhias abertas e corretoras até consultores e agentes autônomos de investimento – saltou de 26 mil, em 2012, para impressionantes 92 mil em 2025. Esse crescimento de mais de 250% foi acompanhado por uma complexificação sem precedentes nas operações financeiras, incluindo novos instrumentos como o mercado de carbono, Fiagro e securitizações. Valadão ressalta que, sob as condições atuais, a CVM possui poucas ferramentas para atuar de forma preventiva, o que a força a agir frequentemente de maneira reativa em episódios de crise ou denúncias de fraudes, gerando um represamento constante de processos administrativos sancionadores que aguardam julgamento. Diante deste cenário, a entidade apresentou ao governo federal um pedido formal para a ampliação de seu quadro funcional, propondo um aumento significativo na força de trabalho para tentar equilibrar essa balança defasada. A proposta enviada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prevê que o quadro de inspetores federais seja expandido para 930 profissionais, visando mitigar a sobrecarga atual. Apesar do reconhecimento de que existe um diálogo mais aberto com a atual gestão federal e de ter obtido um reforço orçamentário de R$ 11 milhões, o superintendente enfatiza que esses avanços são paliativos frente à magnitude do desafio. A CVM ostenta um superávit anual de cerca de R$ 850 milhões, proveniente da arrecadação de taxas de fiscalização, o que reforça o argumento de que a restrição de pessoal não se deve a uma falta de recursos financeiros, mas a escolhas de gestão pública. A questão será central na audiência pública agendada para maio, onde o ministro Flávio Dino deverá debater com o setor as soluções urgentes para evitar o colapso na supervisão de um mercado equivalente a quatro vezes o PIB nacional





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CVM Mercado De Capitais Fiscalização Governo Federal Economia Brasileira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magda se equilibra entre tensão com governo na crise do combustível e objetivos da PetrobrasExecutiva foi proativa em meio à disparada do petróleo provocada pela guerra no Irã e conseguiu deslocar para Brasília a solução para aliviar os reajustes nas bombas

Read more »

Inter Derrotado em Casa Pelo Lanterna Amplia Crise no BrasileirãoO Internacional sofreu uma derrota inesperada por 2 a 1 para o Mirassol, lanterna do Campeonato Brasileiro, em pleno Beira-Rio, mesmo com o apoio de mais de 30 mil torcedores. O resultado mantém o Colorado próximo da zona de rebaixamento e aumenta a pressão por uma recuperação imediata, enquanto o time enfrenta problemas de escalação e falta de efetividade em campo.

Read more »

Brasil, Espanha e México expressam preocupação com crise humanitária em CubaGovernos de Brasil, Espanha e México emitiram declaração conjunta alertando para a grave crise humanitária em Cuba, reiterando a necessidade de respeito à integridade territorial da ilha e prometendo intensificar ajuda humanitária coordenada.

Read more »

Por que o Rio de Janeiro é um ‘alerta’ para o Brasil, segundo The EconomistArtigo da revista britânica descreve escândalos de corrupção e crise de segurança no estado

Read more »

Xerife do mercado desarmado: desfalcada, CVM acumula processos sem julgamento em meio ao escândalo do MasterHá nove meses sem um presidente efetivo, órgão regulador do mercado tem diminuído a frequência de punições a irregularidades, enquanto o número de processos de investigação só aumenta

Read more »

Vandalismo contra imagem religiosa por soldado israelense no Líbano gera crise e investigaçãoUm soldado israelense foi filmado vandalizando uma estatueta de Jesus no sul do Líbano, desencadeando revolta, críticas de parlamentares e um inquérito oficial pelas Forças de Defesa de Israel.

Read more »