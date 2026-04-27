O número de pedidos de cidadania em Portugal aumentou quase 1000% em dez anos, com um sistema de análise sobrecarregado e mudanças legislativas que dificultam o processo. A maioria dos requerentes são brasileiros.

O cenário da solicitação de cidadania em Portugal apresenta um aumento alarmante nos últimos dez anos, com um crescimento exponencial no número de processos pendentes .

Em 2015, o sistema registrava 49.361 solicitações aguardando análise, um número que, em 2025, saltou para impressionantes 515.334. As projeções atuais indicam que este volume poderá ultrapassar a marca de um milhão ainda no decorrer deste ano, evidenciando um colapso no sistema de análise e uma crescente dificuldade para os requerentes obterem uma resposta.

A grande maioria destes pedidos provém de cidadãos brasileiros, buscando a nacionalidade portuguesa, mas também inclui um número significativo de imigrantes provenientes de países africanos de língua portuguesa (CPLP) e da União Europeia. Este aumento drástico na demanda, combinado com um número estagnado de funcionários dedicados à análise dos processos, criou um gargalo administrativo que se agrava a cada dia. A raiz do problema reside na disparidade entre o crescimento da demanda e a capacidade de resposta do sistema.

Embora o número de novos processos iniciados em 2015 tenha sido superior (194 mil) ao registrado em 2025 (121 mil), a análise dos processos se tornou significativamente mais lenta e ineficiente. Há dez anos, o volume de trabalho era gerenciável, resultando em menos pendências.

No entanto, a situação atual é crítica, com estimativas apontando para cerca de 700 mil processos pendentes, um número que pode facilmente ultrapassar um milhão antes do final do ano. A falta de recursos humanos qualificados é um fator crucial, já que o número de profissionais responsáveis pela análise dos pedidos permanece praticamente inalterado em relação a dez anos atrás.

Uma nova turma de funcionários aprovados em concurso público, embora promissora, só terá plenos poderes de decisão a partir do final de 2026, o que significa que o problema persistirá por mais tempo. A situação é agravada por recentes mudanças legislativas que endureceram os requisitos para a obtenção da cidadania, tornando o processo ainda mais complexo e demorado.

Estas alterações, embora visem garantir a integridade do sistema, contribuíram para o aumento do número de pendências, uma vez que muitos requerentes precisam apresentar documentação adicional ou enfrentar análises mais rigorosas. A iniciativa Irineu, do GLOBO, representa um esforço para modernizar o acesso à informação e oferecer ferramentas de inteligência artificial aos leitores.

No entanto, a crise no sistema de cidadania exige medidas mais urgentes e abrangentes. É fundamental que o Ministério da Justiça invista em recursos humanos, simplifique os procedimentos administrativos e adote soluções tecnológicas para agilizar a análise dos processos. A situação atual não apenas prejudica os requerentes, que aguardam ansiosamente por uma resposta, mas também afeta a imagem de Portugal como um país acolhedor e aberto à imigração.

A demora na análise dos pedidos pode gerar incertezas e inseguranças para os imigrantes, dificultando a sua integração na sociedade portuguesa. Além disso, o acúmulo de processos pendentes pode levar a um aumento da burocracia e da corrupção, comprometendo a transparência e a eficiência do sistema. A resolução desta crise é, portanto, uma prioridade para o governo português, que deve agir com rapidez e determinação para garantir o direito à cidadania de todos aqueles que preenchem os requisitos legais.

A análise detalhada dos processos, a implementação de sistemas de gestão eficientes e a contratação de mais profissionais são medidas essenciais para superar este desafio e garantir um futuro mais justo e próspero para todos





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