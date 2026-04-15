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Crise familiar? Relação entre Gabriely Miranda e a mãe de Endrick gera burburinho após anúncio de gravidez

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Crise familiar? Relação entre Gabriely Miranda e a mãe de Endrick gera burburinho após anúncio de gravidez
EndrickGabriely MirandaCintia Ramos
📆4/15/2026 10:17 AM
📰jornalextra
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O anúncio da gravidez de Gabriely Miranda reacendeu os rumores de crise na relação com a mãe de Endrick, Cintia Ramos. A ausência de manifestações públicas e as diferentes posturas nas redes sociais intensificam as especulações sobre a dinâmica familiar do jogador.

A vida familiar de Endrick e Gabriely Miranda tem sido alvo de atenção, especialmente após o anúncio da gravidez de Gabriely. A relação entre Gabriely e Cintia Ramos , mãe do jogador, sempre foi marcada por tensões, o que ficou evidente com as recentes manifestações nas redes sociais. Gabriely, em uma publicação que pareceu refletir sobre prioridades, enfatizou a importância da família que se constrói, sugerindo que ela deveria ser a principal. Essa declaração, interpretada por muitos como um afastamento da família de Endrick , adicionou mais lenha à fogueira dos rumores de crise. A situação é agravada pela ausência de interações entre as duas, contrastando com a expressiva demonstração de afeto de Douglas, pai de Endrick , por Gabriely. O anúncio da gravidez, embora tenha recebido felicitações de diversas pessoas, evidenciou a distância entre Gabriely e Cintia, com esta última optando por uma manifestação tardia e com um tom mais formal. A dinâmica familiar de Endrick e Gabriely continua a ser objeto de especulação, especialmente considerando o histórico de desentendimentos entre a modelo e a mãe do jogador.

A ausência de uma manifestação pública de Cintia Ramos, mãe de Endrick, em relação à gravidez de Gabriely Miranda, gerou burburinho e reacendeu os rumores de crise na família do jogador. Enquanto outras figuras importantes, como Douglas, pai de Endrick, expressaram publicamente sua alegria e carinho por Gabriely, Cintia preferiu uma abordagem mais discreta e tardia, o que contrastou com a demonstração de afeto de outros membros da família. A publicação de Gabriely nas redes sociais, que enfatizava a importância de priorizar a família que se constrói, foi interpretada como um possível distanciamento da família de Endrick, intensificando as especulações sobre a relação entre ela e a mãe do jogador. A situação é ainda mais complexa pelo fato de que Endrick e Gabriely têm mantido um certo isolamento social, especialmente após a mudança para a França, onde o jogador atua atualmente. A dinâmica familiar, marcada por conflitos e tensões, continua a ser um tema de interesse para o público, que acompanha de perto cada passo do casal. O comportamento de Cintia e Gabriely tem sido cuidadosamente analisado, gerando especulações sobre o futuro da relação entre elas.

Desde a mudança para a França, Endrick e Gabriely têm vivenciado um período de maior isolamento, com poucos momentos públicos em conjunto com a família do jogador. A relação entre Gabriely e Cintia parece ter esfriado, especialmente após a separação de Endrick e Gabriely. A diferença de posicionamento das duas em eventos e celebrações, como a partida entre Brasil e Croácia, tem chamado a atenção, evidenciando a distância entre elas. Enquanto Gabriely parece ter uma relação mais próxima com o sogro, Douglas, a interação com Cintia tem sido limitada. A postura de Cintia, com uma manifestação discreta e tardia em relação à gravidez, reforça a percepção de tensões na família. A predileção de Gabriely pelo sogro, demonstrada por interações nas redes sociais e participação em eventos familiares, também contribui para o cenário de conflito. A ausência de fotos conjuntas entre Gabriely e Cintia após a assinatura do contrato de Endrick com o Lyon, somada à falta de manifestações públicas de apoio, sugere uma relação delicada e possivelmente conflituosa. A situação familiar de Endrick e Gabriely permanece em foco, com cada gesto e declaração sendo analisados sob a ótica dos possíveis desentendimentos entre a modelo e a mãe do jogador. A ausência de uma relação harmoniosa entre Gabriely e Cintia continua a ser um ponto de atenção, gerando especulações sobre o futuro da dinâmica familiar de Endrick

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Endrick Gabriely Miranda Cintia Ramos Gravidez Relação Familiar

 

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