Crise ética no TST: ministros recebem pagamentos para ensinar advogados enquanto debate sobre parcialidade domina a internet

O Tribunal Superior do Trabalho enfrenta uma crise ética após revelações de que 14 de seus 27 ministros receberam pagamentos para ministrar cursos a advogados, enquanto discussões sobre parcialidade política dominam o debate público. O presidente Luiz Philippe Vieira de Mello e o ministro Ives Gandra Filho estão no centro da polêmica, que expõe divisões ideológicas e possíveis conflitos de interesse no alto escalão da Justiça brasileira.

Enquanto a internet debate se juízes são azuis ou vermelhos, o Tribunal Superior do Trabalho ( TST ) enfrenta uma crise ética profunda, agravada por declarações polêmicas do presidente Luiz Philippe Vieira de Mello.

Durante um congresso jurídico em Brasília, ele mencionou uma suposta divisão política entre os ministros, classificando-os como azuis ou vermelhos. Sua fala viralizou, transformando-o em um símbolo de parcialidade na Justiça brasileira.

No entanto, Vieira de Mello afirmou que suas palavras foram retiradas de contexto, apontando que a distinção entre liberais e intervencionistas havia sido feita pelo ministro Ives Gandra Filho, que se autodeclarou do time azul. Enquanto a discussão sobre cores dominava as redes sociais, um escândalo maior surgiu: pelo menos 14 dos 27 ministros do TST receberam pagamentos para ministrar cursos a advogados, levantando sérias questões sobre conflito de interesse.

O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que organizou os cursos com valores entre R$ 1.000 e R$ 1.500, viu mais da metade do TST envolvido em atividades remuneradas que poderiam comprometer sua imparcialidade. O ministro Ives Gandra Filho, um dos envolvidos, defendeu-se dizendo que não viu problema em participar, já que foi convidado por um colega.

No entanto, a situação gerou um debate acalorado sobre ética judicial. Vieira de Mello questionou: Se isso não é conflito ético, o que mais seria? A crise no TST surge em um momento em que o STF e o STJ já enfrentam tensões, ampliando a percepção de uma Justiça brasileira em crise. Na sessão de segunda-feira, Gandra reafirmou seu posicionamento, alinhando-se com entidades patronais e argumentando que a ampliação de direitos trabalhistas prejudicaria as empresas.

Ele também acusou os sindicatos de priorizarem receitas em vez da defesa dos trabalhadores. Gandra, que teve proximidade com o governo Bolsonaro, se autodeclarou legalista e acusou os outros de ativismo. Essa divisão ideológica no TST reflete um cenário mais amplo de polarização na Justiça brasileira, onde ministros são percebidos como alinhados a interesses políticos ou corporativos.

A situação coloca em xeque a credibilidade do sistema judiciário, especialmente em um momento em que a população já desconfia da imparcialidade dos tribunais. A crise no TST, somada às tensões no STF e STJ, indica um sistema judicial em colapso ético, onde a linha entre o interesse público e o privado parece cada vez mais difusa





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