Crise energética impulsiona vendas de veículos elétricos em todo o mundo

A crise energética está impulsionando as vendas de veículos elétricos em todo o mundo, com 28 países registrando recordes mensais em março e 9 países em abril.

A crise energética está impulsionando as vendas de veículos elétricos em todo o mundo, com 28 países registrando recordes mensais em março e 9 países em abril.

A Coreia do Sul viu as vendas de veículos elétricos aumentarem 140% em relação ao ano anterior, ultrapassando 80 mil unidades. A adoção de elétricos subiu 14 pontos percentuais, para 26%. O Sudeste Asiático registrou um avanço de 40% nas vendas, para 90 mil unidades, com os veículos elétricos ocupando uma participação de 16% no mercado automobilístico da região. As vendas de veículos elétricos na União Europeia se recuperaram da queda anterior, com uma alta de 40%.

A China, por outro lado, teve uma queda de 8%, para 1,33 milhão de unidades, devido ao corte de incentivos fiscais para a compra a partir de janeiro, embora a participação de mercado dos veículos elétricos tenha subido cinco pontos percentuais, para 42%, como resultado de uma queda geral na demanda por automóveis. As vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos, onde os subsídios foram suspensos em setembro, sofreram recuo mais acentuado, de 20%.

O crescimento das vendas globais ficou em apenas 8% devido às quedas nos enormes mercados dos Estados Unidos e da China. Mas as vendas de elétricos saltaram 50% nos outros 148 países combinados, onde a adoção de veículos elétricos atingiu um recorde de 12%. A porcentagem de elétricos nas vendas de veículos novos ultrapassou 10% em 38 países, enquanto 28 países superaram o limite de 16%, considerado o ponto de virada para a adoção em larga escala.

O Japão, onde os preços da gasolina são mantidos baixos por subsídios, registrou um aumento de 50% nas vendas de veículos elétricos no período de março a abril. Embora as vendas tenham crescido significativamente, em parte devido aos efeitos dos subsídios para veículos elétricos atualizados em janeiro, a participação de mercado deles permaneceu em 2%.

Em um relatório publicado em 20 de maio, a Agência Internacional de Energia (IEA) afirmou que as respostas a essa crise energética 'moldarão o mercado global de automóveis nos próximos anos'. A crise do petróleo da década de 1970 afetou o mercado de veículos grandes e com alto consumo de combustível, levando à popularidade global de carros japoneses pequenos e econômicos.

O atual conflito no Irã pode ter um efeito semelhante para os veículos elétricos, mesmo após a diminuição das tensões no Oriente Médio, à medida que mais pessoas experimentam seus benefícios. As montadoras chinesas estão expandindo sua presença global em elétricos. As exportações de veículos do país em abril avançaram 70%, para 900 mil unidades, segundo um grupo da indústria chinesa.

As exportações de veículos de novas energias - categoria que inclui elétricos e híbridos plug-in - mais que dobraram, chegando a 430 mil unidades, quase metade do total. De acordo com a AIE (Agência Internacional de Energia), 55% dos veículos elétricos e híbridos plug-in vendidos em mercados fora dos Estados Unidos, Europa e China em 2025 foram importados da China.

No Sudeste Asiático, região altamente dependente do Oriente Médio para o fornecimento de petróleo bruto, os veículos elétricos chineses de baixo custo já começam a conquistar participação de mercado dos carros japoneses





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