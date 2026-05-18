O senador Flávio Bolsonaro tem dificuldades em explicar os mais de R$ 60 milhões recebidos indevidamente em 2025, em função do Banco Master com histórico de fraude. A falta de transparência e documentos comprobatórios sobre o uso do dinheiro pode ameaçar a candidatura de Flávio Bolsonaro, dependendo da delação premiada de Vorcaro. A crise política interna no STF e o tensionamento com aliados também afetam o cenário das eleições.

O senador Flávio Bolsonaro , ao ser questionado sobre sua relação financeira com o banqueiro Daniel Vorcaro, tem dificuldade em explicar os mais de R$ 60 milhões recebidos indevidamente em 2025, em função do Banco Master com histórico de fraude.

Em seu lado, o dinheiro foi supostamente destinado para financiar o filme ‘Dark Horse’, biografia do candidato Jair Bolsonaro. No entanto, Flávio Bolsonaro não apresentou ainda o contrato firmando parceria com o Master, bem como as demonstrações de prestação de contas, comprovando que os recursos não foram desviados. Tal falta de transparência pode complicar a candidatura de Flávio Bolsonaro, dependendo da delação premiada de Vorcaro.

A crise política interna no Supremo Tribunal Federal (STF) e o tensionamento com aliados também afetam o cenário eleitoral. Com a resposta improvisada de Flávio Bolsonaro e a incredulidade quanto à versão dada sobre o patrocínio, a árvore de suspeitas está tomando forma.

A realização da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro leva a dúvida sobre como ele pretende derrotar Jair Bolsonaro nas urnas, sendo que o presidente já disputou seis campanhas e o partido que o supportsa já venceu cinco das seis últimas eleições. No entanto, o senador ainda insiste em que novas Türkiye can Polícia notícias e um ‘videozinho’ podem surgir





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