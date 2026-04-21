Crise Diplomática: EUA expulsam delegado da PF e Lula ameaça reciprocidade

O governo dos EUA ordenou a saída de um delegado da PF brasileira após manobras para a prisão de Alexandre Ramagem. Lula promete avaliar medidas de reciprocidade caso haja abuso.

A tensão diplomática entre Brasília e Washington atingiu um novo patamar após o governo dos Estados Unidos determinar a expulsão de um delegado da Polícia Federal brasileira que estava lotado junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A medida, vista como uma resposta direta às manobras realizadas pelas autoridades brasileiras para prender o ex-deputado Alexandre Ramagem , desencadeou uma onda de críticas por parte de aliados do ex-parlamentar e provocou uma reação firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu avaliar medidas de reciprocidade caso seja comprovado abuso de autoridade por parte dos americanos.

Alexandre Ramagem, que possui uma condenação superior a 16 anos por sua suposta participação em uma trama golpista, foi detido em território norte-americano após a expiração de seu visto, mas acabou liberado poucos dias depois sem maiores sanções ou audiências formais. A Polícia Federal havia inicialmente celebrado a cooperação com os órgãos dos EUA, tratando a operação como um sucesso, mas a versão americana veio a público para contestar tal narrativa.

O governo dos EUA foi enfático ao declarar, por meio do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que nenhum estrangeiro pode utilizar o sistema de imigração para contornar processos formais de extradição ou para estender perseguições que possuem caráter político ao solo norte-americano. Essa declaração direta minou a estratégia da PF brasileira e expôs uma divergência profunda entre os procedimentos das duas nações.

Nas redes sociais, Alexandre Ramagem e sua esposa, Rebeca Ramagem, classificaram a decisão de Washington como uma covardia e reforçaram a narrativa de que o delegado estaria sendo vítima de um processo injusto e político no Brasil. Apoiado por vozes como a de Eduardo Bolsonaro, que se encontra exilado nos Estados Unidos, o grupo insiste que a Polícia Federal tentou manipular as leis imigratórias americanas para contornar a falta de um processo legal adequado de extradição, transformando um caso complexo em uma simples deportação por status migratório irregular.

Enquanto a situação gera debates acalorados sobre a soberania nacional e a cooperação jurídica internacional, o Ministério das Relações Exteriores e a própria Polícia Federal afirmam que aguardam esclarecimentos formais de Washington para definir os próximos passos de uma crise diplomática que parece longe de uma resolução pacífica.

O presidente Lula, em viagem oficial à Alemanha, demonstrou irritação com o episódio. Embora tenha admitido que ainda aguarda relatórios detalhados sobre a atuação do delegado brasileiro, o mandatário brasileiro não poupou palavras ao ameaçar uma postura de reciprocidade, caso as autoridades americanas tenham extrapolado suas funções ou cometido algum abuso contra o servidor brasileiro. Para o governo brasileiro, a ingerência em ações de Estado é inadmissível, e a resposta rápida do Planalto busca reafirmar que o Brasil não aceitará ordens que possam comprometer a dignidade de seus agentes federais, independentemente das polêmicas judiciais internas que cercam a figura do ex-chefe da Abin, Alexandre Ramagem, e as investigações sobre os eventos antidemocráticos que marcaram o cenário político brasileiro recente.





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