Crise diplomática entre Brasil e EUA intensifica após expulsão de delegado da PF envolvido na prisão de Ramagem

O governo americano expulsou o delegado Marcelo Ivo de Carvalho após o agente atuar na detenção de Alexandre Ramagem, gerando um impasse diplomático e ameaças de medidas recíprocas por parte de Brasília.

O cenário diplomático e policial entre Brasil e Estados Unidos atravessa um momento de tensão sem precedentes após a expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava como oficial de ligação da Polícia Federal brasileira junto ao ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). A medida, tomada pelo governo de Donald Trump, foi motivada pela participação direta do delegado na prisão do ex-diretor da Abin e ex-deputado Alexandre Ramagem em solo americano no último dia 13 de abril.

Segundo as autoridades norte-americanas, a ação foi considerada uma manobra para manipular o sistema imigratório e contornar os protocolos formais de extradição, sendo caracterizada por Washington como uma caça às bruxas política em território estrangeiro. O incidente coloca em xeque a cooperação mútua entre as agências de segurança dos dois países e levanta questões sobre os limites da jurisdição policial no exterior. Curiosamente, a saída de Marcelo Ivo de Carvalho do posto já estava desenhada nos bastidores da administração da Polícia Federal brasileira antes mesmo da crise diplomática. Documentos publicados no Diário Oficial da União revelam que, ainda em 17 de março deste ano, o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, havia assinado uma portaria determinando a substituição de Carvalho pela delegada Tatiana Alves Torres. Embora a normativa estipulasse a entrada em vigor imediata, o delegado permaneceu nos Estados Unidos por motivos que a PF ainda não esclareceu oficialmente. A cronologia dos fatos revela uma complexa teia de prorrogações contratuais: nomeado originalmente para uma missão de dois anos em 2023, o delegado teve sua permanência estendida pelo substituto de Andrei Rodrigues, William Marcel Murad, até agosto de 2026, antes que a atual gestão decidisse revogar a autorização e promover a troca de comando na ligação internacional. O caso de Alexandre Ramagem, condenado pela tentativa de golpe de estado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, intensificou o imbróglio jurídico. Ramagem, que vivia nos Estados Unidos com a família, teve sua prisão noticiada pelo próprio ICE. Contudo, após uma breve detenção, o ex-parlamentar foi solto e aguarda, em liberdade, a análise de seu pedido de asilo político, sob alegação de perseguição no Brasil. A posição do governo brasileiro, por meio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua agenda oficial na Alemanha, foi de cautela e firmeza. Lula declarou que, caso fique comprovado o abuso de autoridade por parte dos Estados Unidos no tratamento ao policial brasileiro, o Brasil não hesitará em aplicar o princípio da reciprocidade, podendo adotar medidas semelhantes contra agentes americanos que operam em território nacional. Enquanto o Itamaraty afirma não ter recebido comunicação formal sobre a expulsão, a instabilidade na comunicação entre as polícias de Brasília e Washington permanece como um dos maiores desafios diplomáticos do atual governo brasileiro, expondo fragilidades nos acordos de cooperação internacional e nas estratégias de extradição adotadas até o momento





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