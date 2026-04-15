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Crise de Combustíveis na Europa: Espanha se Destaca em Meio a Temores de Desabastecimento

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Crise de Combustíveis na Europa: Espanha se Destaca em Meio a Temores de Desabastecimento
Crise De CombustíveisEstreito De OrmuzGuerra No Irã
📆4/15/2026 4:11 AM
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O bloqueio do Estreito de Ormuz e a guerra no Irã elevam os preços dos combustíveis e ameaçam o abastecimento na Europa. A Espanha, com suas refinarias versáteis e diversificação de fornecedores, parece mais preparada para enfrentar a crise, mas o cenário global exige atenção constante.

Seis semanas de conflito no Irã e o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo e gás liquefeito consumido mundialmente, colocam o mundo diante de um cenário semelhante à saga Mad Max, com uma sociedade em colapso devido à escassez de combustíveis. Embora essa realidade ainda pareça distante, o horizonte está repleto de questionamentos preocupantes. Diversos países da Ásia emergente, os mais dependentes do petróleo do Oriente Médio, estão racionando combustíveis há semanas. E o desabastecimento começa a afetar a Europa: na França, uma em cada cinco postos de gasolina sofreu escassez de algum tipo de combustível, e os principais aeroportos do continente acabam de alertar que, se o trânsito por Ormuz não for restabelecido nas próximas três semanas, a escassez generalizada de querosene se tornará uma realidade para a União Europeia. Uma nova realidade para a qual a Espanha parece estar mais bem equipada.

Consumido em quatro de cada dez carros na Europa e predominante em máquinas agrícolas, o gasóleo, juntamente com o querosene e o fuelóleo, é o produto mais afetado no Velho Continente: seu preço sobe cinco vezes mais rápido que o da gasolina, devido à maior dependência do Oriente Médio e ao crescente gargalo em refinarias que, como em 2022, estão prosperando. Na Irlanda, onde o aumento dos preços foi particularmente forte, os protestos agrícolas provocaram bloqueios em estradas e centros de distribuição, afetando a única refinaria do país. Na Espanha, o grande problema está no preço, mas não no fornecimento. A última escalada do preço do gasóleo anula quase que integralmente as reduções fiscais em vigor desde o final de março, ultrapassando 1,8 euros por litro em média.

Meia dúzia de especialistas e vozes autorizadas do setor, consultados por este jornal, descartam, no entanto, um cenário de desabastecimento a curto e médio prazo: a Península Ibérica está muito mais bem preparada do que o centro, o norte e, sobretudo, o leste da Europa, onde os problemas são particularmente urgentes. A Espanha pode estar muito mais tranquila do que os demais países vizinhos: estamos bem diversificados em termos da origem do petróleo que consumimos e temos refinarias muito versáteis, capazes de processar petróleo bruto de todos os tipos e origens, afirma Gonzalo Escribano, diretor do programa de Energia e Clima do Real Instituto Elcano. Foi investido muito e, graças a isso, temos uma capacidade de refino superior à demanda: somos um país exportador, e isso nos dá um colchão adicional. Dito isto, se o conflito se prolongar por mais alguns meses, os problemas serão generalizados na Europa.

As nove plantas de refino em solo espanhol ― seis da Repsol, duas da Moeve e uma da BP ― podem processar até 1,6 milhões de barris diários. Um número que só está ao alcance de dois países do Velho Continente: Alemanha e Itália. Ambos, no entanto, têm mais população e, portanto, um consumo notavelmente superior. A Espanha é o país europeu mais bem preparado para enfrentar a situação. Isso ocorre porque temos refinarias grandes e boas, e porque 60% do petróleo que consumimos vem da América, destacou o conselheiro delegado da Repsol, Josu Jon Imaz. Temos uma posição privilegiada: muitos outros na Europa terão problemas antes, projetou Maarten Wetselaar, conselheiro delegado da Moeve.

Sem jazidas próprias de petróleo, a maior vantagem em termos de segurança de fornecimento é outra: refinar o que vem de fora. Sobretudo, da bacia do Atlântico. No caso específico do diesel, o mais problemático após o querosene ― e em um nível semelhante ao do fuelóleo, essencial para o transporte marítimo ―, o nível de resiliência da Espanha diante da escassez é maior do que o de outros países, explica Javier Estrada, sócio de Energia da consultora NTT DATA. O problema é que qualquer interrupção no Golfo tem um impacto global e indireto devido à interconexão dos mercados, reflete. Embora em ritmos diferentes, os preços acabam subindo para todos.

Na Europa, o único risco de fornecimento neste momento está nos destilados médios, detalha Esteban Moreno, da empresa especializada Kpler. Sua análise reduz um pouco o nível de angústia: Mesmo que o conflito se prolongue por mais algumas semanas, o diesel parece garantido. O caso do querosene é bastante mais delicado, porque os estoques são menores e a dependência do Golfo é muito maior. Se tudo for resolvido em poucas semanas e o trânsito por Ormuz retornar no verão a níveis semelhantes aos imediatamente anteriores ao conflito, diz, o continente não deve ser afetado nem mesmo pelo querosene, que é o produto com maior vulnerabilidade. Se se prolongar, por outro lado, haverá sérios problemas.

Imediatamente antes do conflito, de acordo com dados da Kpler, a Espanha importava 46.000 barris diários de querosene; 26.000, do Oriente Médio. O Reino Unido comprava 190.000 barris diários, a Alemanha, 150.000 e a Itália, 130.000. Essa dependência, acrescenta Esteban Moreno, é um dos principais fatores que explicam a volatilidade do mercado e, portanto, o aumento dos preços. Além disso, a Espanha se destaca por ter uma grande capacidade de refino, o que lhe permite processar diferentes tipos de petróleo bruto e, portanto, ser menos dependente de um único fornecedor, e por ter uma infraestrutura logística bem desenvolvida, com acesso a portos e oleodutos, o que facilita o transporte de combustíveis.

Outro fator que favorece a Espanha é a diversificação de seus fornecedores de petróleo, com origens que vão desde a América até a África e o Oriente Médio, o que reduz sua vulnerabilidade a interrupções no fornecimento. Diante desse cenário, a Espanha parece melhor preparada para enfrentar os desafios de um possível desabastecimento de combustíveis do que outros países europeus, mas é crucial que o governo e as empresas continuem a monitorar a situação de perto, adotando medidas para garantir o fornecimento e mitigar os impactos nos consumidores e na economia.

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