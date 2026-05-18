Crise climática na semana em Porto Alegre, com condições de chuva e frio

A semana em Porto Alegre será marcada pela transição entre o tempo chuvoso e o retorno do sol, com o início do período seco previsto entre segunda-feira (18) e domingo (24). A segunda-feira trará céu parcialmente nublado com chuva moderada e temperaturas entre mínimos de 11°C e máximas de 16°C. A transição do tempo melhorará progressivamente, com o fim de semana marcado por temperaturas mais amenas e condições estáveis. O dia mais frio da semana ocorrerá quarta-feira, com céu limpo e temperaturas em entre 7°C e 17°C. À medida que a semana avança, a probabilidade de chuva diminuirá e as temperaturas irá aumentar, com o domingo como o dia mais quente do período, com condições favoráveis ao lazer e amenização das temperaturas.

A semana em Porto Alegre ficará marcada pela transição entre o tempo chuvoso e o retorno do sol, entre segunda-feira (18) e domingo (24). A segunda-feira terá céu parcialmente nublado com chuva moderada e temperaturas entre os mínimos de 11°C e máximas de 16°C. A terça-feira apresentará céu parcialmente nublado, com abertura de sol ao longo do dia, temperaturas em entre 9°C e 18°C e sensação térmica entre 9°C e 15°C. O dia mais frio da semana ocorrerá quarta-feira, com céu limpo e temperaturas entre 7°C e 17°C, sensação térmica entre 6°C na manhã e 14°C no dia.

A quinta-feira trará céu limpo, com temperaturas em entre 9°C e 16°C e sensação térmica entre 8°C e 14°C. A sexta-feira terá céu parcialmente nublado com temperaturas em aumento e probabilidade de chuva. O domingo encerra a semana com o dia mais quente do período, com sol predominante e temperaturas entre 15°C e 21°C, sensação térmica entre 17°C e 21°C. O pior dia para chuva será segunda-feira, prevista apenas para esta data





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