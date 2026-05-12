Criminals Exploit Interest in FIFA World Cup for Fraudulent Tickets

Five fraudulent pages of the FIFA World Cup 2026 website have been identified by ESET as a consequence of criminal exploitation of interest for the competition. The sites offer Portuguese-language options and propel viewers with offers of FIFA World Cup tickets at discounted prices, though no longer available on the official site.

Falta menos de 30 dias para a Copa do Mundo de 2026, e criminosos já aproveitam o interesse pelo campeonato para aplicar golpes com sites falsos da FIFA , incluindo versões em português.

Ao menos cinco páginas fraudulentas foram criadas nas últimas semanas, segundo a empresa de segurança digital ESET. Os sites têm versões em português e incluem até opções de ingressos para a partida entre Brasil e Marrocos, marcada para 13 de junho. De acordo com a ESET, os sites falsos são divulgados por meio de anúncios no Google, redes sociais, WhatsApp, SMS e e-mail.

Vídeos em alta no g1 As páginas, às quais o g1 teve acesso, reproduzem com alto nível de fidelidade o design do site oficial da FIFA, incluindo logotipo, identidade visual e até o fluxo de compra de ingressos. Também oferecem hospedagem e itens relacionados à Copa do Mundo, como camisetas





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FIFA World Cup Gambling Security Computer Fraud

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