Head Topics

Criminals Exploit Interest in FIFA World Cup for Fraudulent Tickets

Sports News News

Criminals Exploit Interest in FIFA World Cup for Fraudulent Tickets
FIFAWorld CupGambling
📆5/12/2026 3:44 AM
📰g1
34 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 86%

Five fraudulent pages of the FIFA World Cup 2026 website have been identified by ESET as a consequence of criminal exploitation of interest for the competition. The sites offer Portuguese-language options and propel viewers with offers of FIFA World Cup tickets at discounted prices, though no longer available on the official site.

Falta menos de 30 dias para a Copa do Mundo de 2026, e criminosos já aproveitam o interesse pelo campeonato para aplicar golpes com sites falsos da FIFA , incluindo versões em português.

Ao menos cinco páginas fraudulentas foram criadas nas últimas semanas, segundo a empresa de segurança digital ESET. Os sites têm versões em português e incluem até opções de ingressos para a partida entre Brasil e Marrocos, marcada para 13 de junho. De acordo com a ESET, os sites falsos são divulgados por meio de anúncios no Google, redes sociais, WhatsApp, SMS e e-mail.

Vídeos em alta no g1 As páginas, às quais o g1 teve acesso, reproduzem com alto nível de fidelidade o design do site oficial da FIFA, incluindo logotipo, identidade visual e até o fluxo de compra de ingressos. Também oferecem hospedagem e itens relacionados à Copa do Mundo, como camisetas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

FIFA World Cup Gambling Security Computer Fraud

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ancelotti envia à Fifa lista de pré-convocados da Seleção à CopaAncelotti envia à Fifa lista de pré-convocados da Seleção à CopaA comissão técnica da Seleção Brasileira irá enviar nesta segunda-feira (11) à Fifa a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo de 2026.
Read more »

Com Copa do Mundo próxima, técnico brasileiro divulga 26 convocados até limitando prazo da FifaCom Copa do Mundo próxima, técnico brasileiro divulga 26 convocados até limitando prazo da FifaCom a Copa do Mundo de 2018 se aproximando, os técnicos das seleções realizam suas últimas considerações para definir a lista de convocados até o limite do prazo estabelecido pela FIFA.
Read more »

Copa 2026: impasse da Fifa ameaça audiência de 3 bilhõesCopa 2026: impasse da Fifa ameaça audiência de 3 bilhõesEntenda o impasse que ameaça a audiência de 3 bilhões de pessoas e impacta patrocinadores da Copa do Mundo 2026.
Read more »

Botafogo sofre novo transfer ban da Fifa por dívida de Thiago AlmadaBotafogo sofre novo transfer ban da Fifa por dívida de Thiago AlmadaBotafogo é punido pela Fifa com transfer ban por tempo indeterminado devido à dívida com o Atlanta United por Thiago Almada
Read more »



Render Time: 2026-05-12 06:44:09