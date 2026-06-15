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Crime semelhante ao de Copacabana é investigado em Botafogo

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Crime semelhante ao de Copacabana é investigado em Botafogo
EstuproColetivoMenor
📆6/15/2026 3:43 PM
📰CNNBrasil
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A polícia do Rio de Janeiro investiga um crime semelhante ao ocorrido em Copacabana em janeiro deste ano, que ocorreu em agosto de 2023 em Botafogo. Um adolescente e um homem de 24 anos foram indiciados por fato análogo a estupro coletivo qualificado. A vítima, uma menor de idade, foi coagida a manter relações sexuais com três rapazes em um apartamento na rua São Clemente. Os suspeitos teriam filmado o ato e divulgado as imagens para constrangê-la.

Em janeiro deste ano, um crime semelhante ao ocorrido em agosto de 2023 em Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro, veio à tona.

A polícia, através da 12ª DP (Copacabana), concluiu o inquérito e pediu à Justiça a busca e apreensão dos agressores, que agora responderão por fato análogo a estupro coletivo qualificado, já que a vítima também era menor de idade. Um dos suspeitos é o Mattheus Veríssimo Zoel Martins. Um homem de 24 anos, identificado como Gabriel Oliveira Palmieri, também foi indiciado pelo crime. O crime aconteceu no dia 22 de agosto de 2023, em um apartamento na rua São Clemente.

De acordo com a investigação, a mãe da menor procurou a delegacia para relatar o caso logo após os fatos. Segundo o depoimento da jovem, após ir para o quarto com o jovem, ela foi coagida a permitir a entrada de outros dois rapazes: o dono da casa (então com 17 anos) e Gabriel, conhecido na época como 'De Paris'. A jovem foi forçada a manter relações sexuais com os três por cerca de uma hora e meia.

Os suspeitos ainda teriam filmado o ato e divulgado as imagens para constrangê-la. A polícia reuniu fotos das lesões corporais feitas na época e mensagens de celular que reforçam a denúncia.

'Entendemos que a dinâmica é muito semelhante ao fato ocorrido esse ano em Copacabana, quando o mesmo adolescente foi o responsável por atrair a vítima. O relato da adolescente é muito consistente e existe a prova de materialidade', explicou o delegado. Como o crime ocorreu em 2023, a polícia entendeu que não cabia pedir a prisão preventiva do adulto, Gabriel Oliveira Palmieri.

Em vez disso, a Justiça determinou que o jovem fique apreendido por pelo menos seis meses, sem direito a atividades externas, devido à gravidade do ataque contra a vítima de 17 anos

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Estupro Coletivo Menor Apreensão Inquérito Crime

 

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