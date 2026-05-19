Crime no Jacarepaguá: Motociclista assassinado a tiros durante roubo de moto

A vítima, Hendreck Abreu de Sousa, foi assassinada durante um assalto em Jacarepaguá, Zona Sul-Oeste. Após perder sua motocicleta, ele foi baleado e abandonado ao lado da rua.

A Polícia Civil investiga a morte de Hendreck Abreu de Sousa, assassinado com tiros por criminosos no trecho da Estrada de Jacarepaguá, na Freguesia , na Zona Sul-Oeste, na madrugada da segunda-feira (18/02).

A vítima perdeu sua motocicleta após ser roubada por criminosos, conforme imagens compartilhadas nas redes sociais mostram. Nesse momento, os bandidos abordam o motociclista e levam os bothentos, mas ele acaba sendo baleado assim. Em seguida, o grupo rouba o veículo e foge, deixando Hendreck caído no chão





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