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Criciúma vence Londrina por 1 a 0 em partida emocionante

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Criciúma vence Londrina por 1 a 0 em partida emocionante
LondrinaCriciúmaFutebol
📆6/6/2026 2:56 PM
📰Lance!
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O Criciúma conquistou a vitória com um gol de Willean Lepo, enquanto a Londrina teve várias oportunidades de gol, mas não conseguiu converter nenhuma delas.

A partida entre Londrina e Criciúma foi marcada por várias oportunidades de gol. No entanto, foi o Criciúma que conseguiu abrir o placar com um gol de Willean Lepo, que cabeceou um cruzamento de Rómulo Otero após um escanteio.

O gol foi marcado no lado direito da pequena área, no ângulo superior direito. A assistência foi fundamental para a conquista do gol. A Londrina, por sua vez, teve várias oportunidades de gol, mas não conseguiu converter nenhuma delas. A partida foi intensa e emocionante, com muitas faltas e disputas pelo controle da bola.

No entanto, foi o Criciúma que conseguiu sair vitorioso com um placar de 1 a 0. A vitória é um grande impulso para a equipe, que agora busca manter a liderança na tabela de classificação

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Londrina Criciúma Futebol Partida Gol

 

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