Criando o Seu Casamento Financeiramente Planejado - Linhas de Crédito com Garantia de Imóvel ou Veículo

Com a implementação de novas tecnologias e uma crescente preocupação em relação ao impacto financeiro dos eventos, muitos casais estão adotando as linhas de crédito com garantia de imóvel ou veículo como uma alternativa para realizar suas noivas sem comprometer tanto o orçamento. Esses produtos permitem acesso a juros menores e prazos mais longos, facilitando a otimização do orçamento.

Linhas de crédito com garantia de imóvel ou veículo ganham espaço entre casais que querem realizar a cerimônia sem comprometer tanto o orçamento. Segundo Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, o ideal é que o casamento aconteça de forma planejada e dentro da realidade financeira do casal .

Entre as opções que vêm ganhando espaço estão as linhas de crédito com garantia de imóvel ou veículo. Nessa modalidade, o cliente utiliza um bem como garantia de pagamento, o que permite acessar juros menores e prazos mais longos para quitar a dívida. Como existe um bem em garantia, essas linhas costumam oferecer juros menores e prazos mais longos em comparação a modalidades tradicionais de empréstimo, o que pode ajudar a diluir o custo no orçamento.

Hoje, segundo a Creditas, o crédito com garantia de imóvel possui taxas a partir de 1,09% + IPCA ao mês, enquanto o crédito com garantia de veículo começa em 1,49% ao mês, com prazo de até 60 meses para pagamento. Em comparação, empréstimos pessoais tradicionais frequentemente ultrapassam os 5% ao mês. O movimento, segundo a fintech, não está ligado apenas à realização de festas e cerimônias, mas também à reorganização financeira e ao financiamento de projetos pessoais.





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