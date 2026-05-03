Crianças Quenianas Encontram Pais Britânicos Através de Testes de DNA

Um processo inovador utilizando testes de DNA e decisões judiciais tem revelado a identidade de pais britânicos de crianças nascidas perto da base militar Batuk no Quênia, oferecendo respostas e a possibilidade de cidadania e apoio financeiro para as famílias afetadas. A investigação expõe uma história de abandono, dificuldades financeiras e uma cultura de impunidade na base militar.

Edward, um menino queniano de nove anos, sempre soube que o seu pai trabalhava para as Forças Armadas britânicas. A cor de pele do garoto, mais clara do que a de seus colegas, provocou anos de bullying.

Seu pai desapareceu antes de Edward (nome fictício) nascer, deixando sua mãe em situação de extrema pobreza, além de ser alvo de ostracismo por parte de familiares. Edward e outros 19 que serviram ali como soldados foram identificados, por meio de um processo inovador envolvendo testes de DNA e decisões judiciais, como pais de crianças nascidas perto da base.

O processo oferece respostas a crianças que não sabiam sua origem nem, em alguns casos, quem eram os seus pais, ou que haviam sido levadas a acreditar que eles estavam mortos. Todas enfrentaram dificuldades financeiras e buscavam entender sua origem. Na maioria dos 12 casos já confirmados, os envolvidos agora podem se registrar para obter a cidadania britânica. Menores de 18 anos ou em educação continuada terão direito a pensão alimentícia.

James Netto, advogado no Reino Unido, e Kelvin Kubai, que atua no contato direto com clientes no Quênia, afirmam que há quase 100 casos documentados de crianças nascidas nas proximidades da Unidade de Treinamento do Exército Britânico no Quênia (Batuk, na sigla em inglês), que são filhas de soldados britânicos. Segundo Netto, o número real pode ser ainda maior.

Criada em 1964, a Batuk recebe mais de 5 mil militares britânicos por ano e tem sido alvo de controvérsias ao longo das décadas em que opera em Nanyuki, cidade comercial localizada a 185 km ao norte de Nairóbi, capital do Quênia. Uma investigação parlamentar do Quênia, que durou dois anos e foi publicada em dezembro passado, acusou soldados britânicos de atuarem sob uma 'cultura de impunidade' na base, o que teria levado a abusos sexuais, duas acusações de assassinato, violações de direitos, danos ambientais e ao abandono e negligência de crianças da região.

O Ministério da Defesa do Reino Unido respondeu que 'lamenta profundamente os problemas e desafios que surgiram em relação à presença de defesa do Reino Unido no Quênia' e que continua 'a tomar medidas, sempre que possível, para enfrentá-los'. James Netto tomou conhecimento do caso de crianças em busca de seus pais em Nanyuki em 2024. Ele se uniu à professora de genética Denise Syndercombe Court e ambos chegaram ao Quênia 'munidos de uma mala cheia de kits de DNA'.

Depois, compararam as amostras de DNA com perfis genéticos disponíveis em bancos comerciais de genealogia para identificar os pais militares britânicos ausentes de pessoas com idades entre três e 70 anos.

'Nada parecido já havia sido feito nos tribunais do Reino Unido, com testes de DNA nessa escala', afirma Netto. Ele acrescenta que sua equipe dispõe de um grande volume de dados genéticos para comparação das amostras. Até o ano passado, havia quase 30 milhões de perfis no Ancestry.com, o maior site comercial de DNA, que Syndercombe Court passou a usar como principal fonte. Netto diz que eles não sabiam quantas pistas conseguiriam e ficaram surpresos com os bons resultados.

'Encontramos parentes distantes, parentes relativamente próximos, até chegar à identificação precisa, com os pais sendo nomeados e identificados. ' A descoberta pode mudar a vida de Edward e de sua mãe, Nasibo, já que ele agora terá direito a apoio financeiro do pai. Nasibo enfrentou dificuldades financeiras depois que parentes a rejeitaram por ser mãe solteira.

'Eu costumava pensar que eles eram cavalheiros', afirma Nasibo, referindo-se aos militares britânicos. Ela acreditava que o pai de Edward a amava de verdade e cuidava dela. A reportagem teve acesso a uma carta que a mãe do soldado escreveu a Nasibo, antes da gravidez, agradecendo por fazer seu filho tão feliz. Quando Nasibo contou que estava grávida, ela afirma que ele ficou animado.

Segundo Nasibo, ele sugeriu que, se o bebê fosse um menino, deveria receber o nome de seu irmão, e voltou de uma viagem ao Reino Unido trazendo um anel de noivado. Mas quando estava com quatro meses de gestação, Nasibo afirma que ele disse que precisava retornar ao Reino Unido por causa de uma emergência e interrompeu todo o contato.

'Eles o apelidaram de 'colonizador britânico'', relatou. O Reino Unido governou o Quênia de 1895 a 1963. Netto conseguiu localizar o pai de Edward depois que a Justiça determinou que o Ministério da Defesa, o Departamento de Trabalho e Pensões e a Receita Federal britânica compartilhassem o nome e o endereço do homem.

Ele pediu a Netto que não repassasse seus dados de contato a Nasibo nem ao filho, mas o advogado iniciou um processo judicial para obrigá-lo a pagar pensão alimentícia. Outra queniana, Yvonne, de 18 anos, sabia ainda menos sobre o pai do que Edward





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