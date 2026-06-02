Crianças impedem sequestro e resgatam vítima em vídeo chocante

Uma menina tenta impedir a ação do suspeito, mas não consegue conter o homem. Outro menino começa a gritar por ajuda e chama a própria mãe, que corre até o local e consegue impedir que o suspeito leve a menina.

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma criança tenta impedir o criminoso e chama a mãe para salvar a vítima. As imagens mostram o suspeito carregando a criança nos braços enquanto tenta deixar o local.

Antes disso, outra menina tenta impedir a ação, mas não consegue conter o homem. Tentando impedir que o homem saia com a vítima, sem conseguir deter o sequestrador sozinho, o menino começa a gritar por ajuda e chama a própria mãe. A mulher corre até o local e consegue impedir que o suspeito leve a menina. Graças à rápida reação das crianças e da mãe do garoto, a vítima foi resgatada antes de ser retirada da área.

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, o homem de 44 anos foi identificado e preso após a tentativa de sequestro. Ele permanece detido e aguarda julgamento pelo caso





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