Crianças em Gaza perdem a fala devido a trauma extremo, diz psicoterapeuta

A psicoterapeuta infantil Katrin Glatz Brubakk relata que mais de um milhão de crianças em Gaza sofreram traumas graves, levando muitas a perder a capacidade de falar. O estresse contínuo e a exposição à violência causam bloqueio neurológico, e a recuperação exige esperança e segurança.

A guerra em Gaza está deixando marcas profundas nas crianças , não apenas físicas, mas também psicológicas. Muitas delas estão perdendo a capacidade de falar devido ao trauma extremo, um fenômeno que está se tornando cada vez mais comum, segundo especialistas.

A psicoterapeuta infantil norueguesa Katrin Glatz Brubakk, que trabalhou em duas missões em Gaza com a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), explicou à BBC News Mundo que o estresse contínuo e a falta de segurança estão causando reações neurológicas graves nas crianças.

"Adam era um menino alegre e falante, mas aos 5 anos e de forma repentina, deixou de interagir com o mundo", relatou Brubakk. Ela descreve casos como o de Adam, que antes da guerra adorava brincar ao ar livre, mas após ser forçado a fugir para uma tenda com a família, parou de falar.

"Mais de um milhão de crianças sofreram traumas graves", afirmou. As crianças em Gaza não apenas perderam lares e entes queridos, mas também testemunharam cenas de violência inimagináveis, como corpos mutilados e sangue nas ruas.

"Elas ajudaram a recolher restos humanos", disse a terapeuta. O nível de estresse é tão alto que o sistema nervoso das crianças entra em modo de proteção, levando algumas a se retraírem completamente.

"A linguagem faz parte disso. Para essas crianças, é uma forma de não interagir com esse mundo que não deixa de fazê-las sofrer", explicou Brubakk. Ela compara a situação a uma resposta neurológica ao trauma, onde a criança se desliga do ambiente hostil.

"Não é uma escolha consciente, mas uma reação automática do cérebro", acrescentou. A psicoterapeuta utiliza técnicas simples, como soprar bolhas de sabão, para tentar quebrar esse bloqueio e trazer esperança.

"Eu as chamo de bolhas de esperança porque elas literalmente geram esperança nessas crianças", disse. Desde outubro de 2023, após os ataques do Hamas que mataram cerca de 1.200 israelenses e resultaram em mais de 200 reféns, as forças israelenses mataram mais de 20 mil crianças em Gaza e feriram mais de 41 mil, segundo a Unicef. No total, mais de 72 mil pessoas foram mortas, a maioria civis.

O cessar-fogo anunciado há mais de seis meses não trouxe paz; a violência continua. Médicos locais relatam um número crescente de crianças que param de falar. A comunidade internacional alerta para a gravidade da situação, mas a ajuda humanitária é insuficiente. Brubakk ressalta que a recuperação dessas crianças levará anos e requer um ambiente seguro e estável, algo que ainda está longe de ser alcançado em Gaza





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