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Criança de três anos resgatada após ficar presa em prédio na China

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Criança de três anos resgatada após ficar presa em prédio na China
ResgateCriançaChina
📆5/27/2026 1:24 AM
📰CNNBrasil
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Menino de três anos é salvo por comerciante e policial após ficar pendurado em cabo de segurança no terceiro andar de um prédio em Zhangye, na China.

Um vídeo comovente divulgado nesta terça-feira (26) mostra o momento exato em que uma criança de apenas três anos é resgatada após ficar presa do lado de fora de um prédio residencial na cidade de Zhangye, localizada na província de Gansu, no noroeste da China .

As imagens, capturadas no último dia 6 de maio, revelam o menino agarrado desesperadamente a um cabo de segurança, enquanto permanece em pé sobre uma superfície extremamente estreita no terceiro andar do edifício, a aproximadamente dez metros de altura do chão. A cena dramática rapidamente chamou a atenção de moradores locais, que ouviram os gritos de socorro da criança e imediatamente acionaram as autoridades competentes.

No vídeo, é possível ver dois homens deitados na beirada do telhado, estendendo os braços em uma tentativa arriscada de alcançar o menino. Um deles foi identificado pela imprensa local como o comerciante Wang Duohong, que não hesitou em se voluntariar para ajudar no resgate. O outro era um policial especializado, que chegou ao local poucos minutos após receber a chamada de emergência.

Segundo informações oficiais da polícia local, o agente conseguiu chegar ao telhado cerca de sete minutos depois do ocorrido e, em conjunto com Wang, aproximou-se cuidadosamente da criança antes de puxá-la para um local seguro. Testemunhas relataram que, inicialmente, vizinhos tentaram utilizar uma escada para alcançar o garoto, mas o equipamento não era alto o suficiente para chegar até o terceiro andar, o que tornou a operação ainda mais complexa.

De acordo com funcionários da comunidade local, a criança havia sido deixada sozinha em casa enquanto seus familiares saíram para fazer compras. Acredita-se que, durante a ausência dos responsáveis, o menino escalou uma janela e acabou ficando do lado de fora do apartamento. Outra versão, divulgada pela mídia chinesa, sugere que ele estava brincando quando tropeçou e ficou pendurado no cabo de segurança.

O comerciante Wang Duohong, em declaração à imprensa, afirmou: Naquele momento, eu realmente não pensei em sentir medo. Eu só fiquei preocupado ao ver uma criança tão pequena pendurada ali. Somos todos vizinhos e, desde que o menino tenha sido resgatado em segurança, isso é tudo o que importa.

O incidente serve como um alerta para a importância de nunca deixar crianças pequenas sozinhas em casa, especialmente em andares elevados, e reforça a necessidade de medidas de segurança como telas de proteção em janelas e varandas. A polícia local aproveitou o ocorrido para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes domésticos com crianças

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