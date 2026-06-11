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Criança de 3 anos precisa do Corpo de Bombeiros para ser solta após se sentar em supercola

Emergência News

Criança de 3 anos precisa do Corpo de Bombeiros para ser solta após se sentar em supercola
Corpo De BombeirosSupercolaSofo
📆6/11/2026 12:16 AM
📰jornalextra
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Uma criança de 3 anos se sentou em uma poça de supercola que ela havia espalhado no sofá, e os pais acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar a soltá-la. Após um trabalho cuidadoso, o menino foi liberado e levado para avaliação médica.

Uma criança de 3 anos sentou em uma poça de supercola que ela havia espalhado no sofá e precisou do Corpo de Bombeiros para ser solta.

O caso aconteceu nesta quarta-feira em Betim (MG). De acordo com o perfil do Corpo de Bombeiros do estado na rede social X, os pais acionaram os agentes depois de não conseguirem soltar o menino do sofá. Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que um estilete foi usado para cortar o sofá, enquanto o estofado fica preso na perna da criança.

Ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, os pais informaram que o menino ficou colado em uma posição que estava machucando a perna dele e que os bombeiros fizeram um trabalho cuidadoso para remover o tecido colado. Depois disso, ele foi levado para um posto médico para avaliação

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Corpo De Bombeiros Supercola Sofo Criança Emergência Cotidiano

 

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