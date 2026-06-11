Criança de 3 anos precisa do Corpo de Bombeiros para ser solta após se sentar em supercola

Uma criança de 3 anos se sentou em uma poça de supercola que ela havia espalhado no sofá, e os pais acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar a soltá-la. Após um trabalho cuidadoso, o menino foi liberado e levado para avaliação médica.

Uma criança de 3 anos sentou em uma poça de supercola que ela havia espalhado no sofá e precisou do Corpo de Bombeiros para ser solta.

O caso aconteceu nesta quarta-feira em Betim (MG). De acordo com o perfil do Corpo de Bombeiros do estado na rede social X, os pais acionaram os agentes depois de não conseguirem soltar o menino do sofá. Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que um estilete foi usado para cortar o sofá, enquanto o estofado fica preso na perna da criança.

Ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, os pais informaram que o menino ficou colado em uma posição que estava machucando a perna dele e que os bombeiros fizeram um trabalho cuidadoso para remover o tecido colado. Depois disso, ele foi levado para um posto médico para avaliação





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corpo De Bombeiros Supercola Sofo Criança Emergência Cotidiano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Virginia Fonseca recebe apoio de famosos após ser hostilizada em estádio e curte luxo em Nova YorkA influenciadora digital está hospedada em um hotel de luxo com seu melhor amigo e assessor pessoal, Hebert Gomes, e recebeu apoio de famosos após ser hostilizada em um estádio. A acomodação possui uma suíte secundária com duas camas de casal, sala de estar e jantar, lavabo, closet e uma suíte principal, além de uma área comum com dois ambientes, um sofá e televisão e uma mesa de jantar. A influenciadora já está nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial, e seu quarto de hotel possui três espaços principais, sendo uma suíte menor com duas camas de casal e um banheiro com banheira, uma área comum com dois ambientes, um sofá e televisão e uma mesa de jantar, e a suíte principal, ocupada por Virginia Fonseca, com uma cama ainda maior e um banheiro mais luxuoso, também com banheira. A influenciadora foi acompanhada pelo melhor amigo, que fez um tour pelo quarto de hotel.

Read more »

Torcedor britânico reúne uma cerveja de cada país da Copa do Mundo; veja a representante do BrasilColeção conta com 48 latas e garrafas, cada uma associada a uma seleção participante da competição

Read more »

Tiros em Paraisópolis deixam um baleadoVídeos compartilhados por moradores mostram uma pessoa sendo colocada dentro de uma ambulância.

Read more »

Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no interior de São Paulo | BrasilDe acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas foram encontradas carbonizadas dentro da aeronave

Read more »