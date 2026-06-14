Criança cai no vão entre trem e plataforma na Linha 9-Esmeralda e é resgatada pelo pai

Menina de 3 a 4 anos cai no espaço entre trem e plataforma na estação Villa-Lobos da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo, no sábado (13). Pai resgatou a filha antes do trem seguir viagem. Caso lembra acidente similar em junho, em Jurubatuba-Senac, onde mulher caiu durante superlotação. ViaMobilidade afirma estudar redução de vãos e reforça orientações de segurança.

Uma menina de aproximadamente três a quatro anos caiu no vão entre um trem e a plataforma da estação Villa-Lobos, da Linha 9-Esmeralda , na tarde de sábado (13).

De acordo com o relato de uma testemunha, Vagner Mila, o incidente aconteceu por volta das 14h. A criança, que aparenta ser filha do homem que a resgatou, caiu no espaço enquanto a mãe entrou em pânico. O pai manteve a calma e orientou a filha a se encolher, permitindo que ela fosse retirada com segurança antes do trem seguir viagem. A testemunha tentou avisar funcionários, mas não encontrou ninguém no local no momento.

Posteriormente, um funcionário afirmou não ter visto a queda e mencionou a existência de câmeras, porém com ponto cego. A ViaMobilidade, concessionária da linha, lamentou o ocorrido, solidarizou-se com a família e reforçou a necessidade de atenção durante embarque e desembarque, especialmente com crianças. A empresa informou que estuda medidas para reduzir os vãos entre trem e plataforma.

Esse incidente lembra outro ocorrido em 2 de junho, na mesma linha, mas na estação Jurubatuba-Senac, quando uma mulher caiu no vão durante superlotação. Na ocasião, uma pane de energia afetou a circulação, e dois passageiros desceram para resgatá-la antes da chegada de agentes da concessionária. A vítima teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada a uma UPA. A ViaMobilidade também lamentou aquele caso e reafirmou compromisso com melhorias nas estações.

Os dois episódios destacam riscos de segurança na linha, especialmente em horas de pico e com instabilidades operacionais, levando a discussões sobre a necessidade de adaptações estruturais e maior presença de funcionários nas estações. A concessionária tem como meta reduzir os vãos, um antigo ponto de atenção no sistema ferroviário paulista, para evitar acidentes semelhantes no futuro





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