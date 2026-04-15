Criador do Choquei, Influenciador Raphael Sousa Oliveira é Preso em Operação da PF Contra Lavagem de Dinheiro

Raphael Sousa Oliveira, a mente por trás do popular perfil de notícias de celebridades Choquei, foi detido em Goiânia. A operação federal, denominada Narco Fluxo, investiga um esquema de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou mais de R$ 1,6 bilhão, e também prendeu os MCs Ryan SP e Poze do Rodo.

O influenciador Raphael Sousa Oliveira , conhecido por ser o criador do popular perfil de notícias de celebridades e entretenimento Choquei , foi preso nesta quarta-feira, dia 15, em Goiânia, no estado de Goiás. A detenção ocorreu no âmbito de uma vasta operação deflagrada pela Polícia Federal , que tem como alvo principal o combate à lavagem de dinheiro . A megaoperação, batizada de Operação Narco Fluxo , não se restringiu apenas ao influenciador, resultando também nas prisões de outros nomes conhecidos no meio artístico, como os MCs Ryan SP e MC Poze do Rodo. As investigações apontam que o grupo, do qual Raphael Sousa Oliveira supostamente faz parte, estaria envolvido em um esquema complexo que teria movimentado uma quantia colossal de mais de 1,6 bilhão de reais em recursos de origem ilícita. Essa cifra expressiva evidencia a magnitude do esquema criminoso em questão e a preocupação das autoridades com a sua extensão.

Raphael Sousa Oliveira, que acumula mais de 1,4 milhão de seguidores em sua conta pessoal no Instagram, é a figura central por trás de diversas páginas que se dedicam a disseminar informações sobre o universo dos famosos, os bastidores de programas televisivos e outros temas relacionados ao entretenimento em geral. Sua atuação online o estabeleceu como uma figura influente no mercado digital. De acordo com informações obtidas junto à Receita Federal, o influenciador figura como sócio-administrador de duas empresas que possuem ligações diretas com as páginas de notícias que ele gerencia, ambas sediadas em Goiânia. No contexto do esquema investigado pela Polícia Federal, Raphael é apontado como o responsável pela área de mídia da organização. Sua função seria a de coordenar a divulgação de artistas e, crucialmente, a gestão de crises de imagem que poderiam surgir em decorrência das investigações em curso ou de outros fatores que afetem a reputação dos envolvidos. Essa posição estratégica sugere um papel ativo na ocultação e manipulação de informações, além da promoção e proteção de figuras públicas.

A Polícia Federal detalhou que a organização criminosa empregava uma variedade de métodos sofisticados para mascarar a origem do dinheiro ilícito. Entre as táticas utilizadas, destacam-se a realização de operações financeiras de alto valor, o uso expressivo de dinheiro em espécie para dificultar o rastreamento e transações envolvendo criptomoedas, um método cada vez mais comum em esquemas de lavagem de dinheiro devido à sua natureza descentralizada e à relativa dificuldade de rastreamento. A operação, que demandou um esforço considerável, mobilizou mais de 200 agentes federais em diversas frentes de atuação. Foram cumpridos dezenas de mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão, em endereços localizados em múltiplos estados do país. Durante as buscas realizadas nos locais alvos da operação, as autoridades lograram êxito na apreensão de itens de valor considerável, como relógios de marcas de luxo, vultosas quantias de dinheiro em espécie e veículos de alto padrão, que provavelmente foram adquiridos com os recursos provenientes das atividades ilícitas. O vídeo anexo, disponível no link fornecido, pode conter mais detalhes visuais e informações adicionais sobre a operação e seus desdobramentos





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