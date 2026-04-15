Criador do Choquei é Preso em Operação Contra Grupo Suspeito de Lavagem de Dinheiro e Tráfico Internacional de Drogas

Raphael Sousa Oliveira, conhecido por gerenciar os populares perfis Choquei nas redes sociais, foi detido em uma operação policial que apura atividades de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. As investigações apontam que ele atuava como operador de mídia para um grupo criminoso, gerenciando sua imagem digital e promovendo plataformas ilegais.

Raphael Sousa Oliveira , a figura por trás dos influentes perfis Choquei nas redes sociais, teve sua liberdade restringida nesta semana ao ser preso durante a Operação Narcofluxo . As investigações conduzidas pela Polícia Federal desvendam um complexo esquema onde Oliveira supostamente desempenhava um papel crucial na gestão de imagem e na promoção digital de um grupo criminoso. Sua atuação era caracterizada como a de um operador de mídia dentro da organização, recebendo, segundo os autos, quantias financeiras expressivas por seus serviços. As atividades de Oliveira, segundo as apurações, iam desde a divulgação de conteúdos que favoreciam os envolvidos no esquema, passando pela promoção de plataformas de apostas e rifas de origem duvidosa, até a crucial tarefa de contenção de crises de imagem, especialmente quando as investigações policiais ganhavam corpo.

Os perfis administrados por Raphael Sousa Oliveira, sob a marca Choquei, detêm um alcance massivo nas redes sociais. No Instagram, a conta ostenta 27,1 milhões de seguidores; no X (antigo Twitter), são 9,4 milhões; e no TikTok, a base de fãs ultrapassa os 2,5 milhões. Esse vasto público, explorado para fins ilícitos, demonstra a capilaridade e o poder de influência que o grupo criminoso buscava através da atuação digital.

As investigações da Polícia Federal detalham um sofisticado sistema empregado pelo grupo para ocultar e dissimular a origem e o fluxo de vultosas quantias financeiras. Esse sistema envolvia operações financeiras de alto valor, o transporte físico de dinheiro em espécie e transações complexas envolvendo criptoativos, evidenciando uma estratégia moderna e adaptada aos tempos digitais. O volume financeiro movimentado por essa rede criminosa é assustador, ultrapassando a marca de R$ 1,6 bilhão, um indicativo da magnitude das atividades ilícitas.

Diante da gravidade das descobertas, foram tomadas medidas rigorosas de constrição patrimonial. Isso inclui o bloqueio de bens de diversos envolvidos e a imposição de restrições societárias, com o objetivo primordial de desmantelar as atividades ilícitas em curso e, paralelamente, preservar ativos que possam ser utilizados futuramente para o ressarcimento das vítimas e do erário público. Em um comunicado emitido, a defesa do cantor MC Poze do Rodo, que também teria ligações com o grupo, declarou desconhecer os detalhes dos autos e o teor do mandado de prisão. A nota ressaltou que, assim que devidamente notificados, se manifestarão judicialmente para buscar a liberdade do artista e prestar todos os esclarecimentos necessários ao Poder Judiciário.

As investigações seguem em andamento, e os indivíduos indiciados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, infrações com penas severas. Durante o cumprimento dos mandados, uma quantidade significativa de bens foi apreendida, incluindo veículos de luxo, valores em espécie, documentos relevantes e equipamentos eletrônicos, que agora serão meticulosamente analisados para auxiliar no avanço das investigações. O SBT buscou contato com a assessoria de Raphael Sousa Oliveira para obter um posicionamento e aguarda um retorno





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