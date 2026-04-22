Cresce a representação indígena na política paraense e nacional

Pré-candidaturas indígenas para as eleições de 2026 no Pará e em todo o Brasil representam uma alternativa aos interesses do garimpo ilegal, milícias e agronegócio, fortalecendo a luta por direitos e a preservação da Amazônia.

No Pará , eleitores enfrentam a escolha entre candidatos que defendem interesses ligados ao garimpo ilegal, milícias e agronegócio, ou novas alternativas representadas por pré-candidaturas indígenas.

Essa movimentação é resultado de uma articulação de uma década, iniciada no Acampamento Terra Livre (ATL) em 2017, onde a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) buscou aumentar a representação indígena no Congresso em resposta ao avanço de setores contrários aos direitos indígenas e ambientais. A eleição de Joenia Wapichana em 2018, seguida por Sônia Guajajara e Célia Xakriabá em 2022, demonstrou a viabilidade dessa estratégia.

Para 2026, a meta é ampliar essa presença em nível nacional, com nomes como Alessandra Munduruku (PT) e Auricélia Arapiun (PSOL), ambas do Pará, despontando como figuras de destaque. Alessandra Munduruku e Auricélia Arapiun já demonstraram sua capacidade de influenciar decisões governamentais, como a anulação do Decreto 12.600/2025, que visava a concessão de rios amazônicos para a dragagem e transporte de soja, através da ocupação do terminal da Cargill em Santarém.

Alessandra Munduruku, reconhecida internacionalmente por sua luta em defesa da Amazônia e seus povos, recebeu o Goldman Environmental Prize em 2023 e tem sido uma voz incisiva contra a exploração da região. Auricélia Arapiun, por sua vez, construiu sua liderança enfrentando o garimpo ilegal, o agronegócio e grandes projetos logísticos no Baixo Tapajós, denunciando a omissão do governo e as consequências da exploração para as comunidades locais.

A articulação indígena se fortaleceu no Acampamento Terra Livre deste ano, em Brasília, com a apresentação de mais de duas dezenas de pré-candidaturas para as eleições de 2026, incluindo disputas para a Câmara dos Deputados, assembleias legislativas e o Senado. Nomes como Neidinha Suruí, Sônia Guajajara, Célia Xakriabá e Joenia Wapichana se juntam a outros líderes indígenas em busca de espaço no Congresso para defender os direitos dos povos originários e a preservação da Amazônia.

A expectativa é que, se eleitos, esses representantes indígenas levem suas demandas e a força de suas lutas para o Congresso Nacional, enfrentando medidas que visam restringir demarcações, abrir terras indígenas à exploração econômica e ampliar o controle político sobre territórios protegidos. A crescente representação indígena no cenário político brasileiro representa um marco na luta por direitos e na defesa do meio ambiente, desafiando o status quo e abrindo caminho para um futuro mais justo e sustentável





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indígenas Eleições 2026 Amazônia Representação Política Pará

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo de Boxe 2026 começa nesta segunda-feira em Foz do Iguaçu (PR)Torneio abre o circuito mundial da modalidade, reúne cerca de 400 boxeadores de 50 países e terá transmissão ao vivo pela internet

Read more »

Focus piora cenário: mercado eleva Selic e vê inflação acima do teto da meta em 2026A estimativa para a Selic ao fim de 2026 subiu de 12,5% para 13% ao ano

Read more »

SP tem menor número de roubos no início de 2026, aponta SSPO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Laureus 2026: Carlos Alcaraz, Sabalenka e o brasileiro Gabrielzinho são os grandes destaques em MadriA premiação anual do esporte mundial coroou os melhores atletas da temporada de 2025 em uma noite de gala na capital espanhola, celebrando superação e excelência técnica.

Read more »

IRPF 2026: Universidades oferecem ajuda para declaração; veja detalhesPrazo vai até dia 29 de maio, mas a orientação é nunca deixar para última hora; multa em caso de atraso pode chegar a 20% do valor do imposto devido

Read more »

Copa de 2026 deve ser a mais cara da história para os torcedores, diz Moody'sO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »