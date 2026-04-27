Crédito Rotativo do Cartão Atinge R$ 109,7 Bilhões no Primeiro Trimestre, Apesar da Queda da Taxa de Juros

Apesar de uma leve redução na taxa de juros para 428,3% ao ano, o uso do crédito rotativo do cartão de crédito aumentou 9,7% nos primeiros três meses de 2026, atingindo R$ 109,7 bilhões. O saldo total do SFN também avançou, impulsionado pelo crédito para empresas e famílias.

O cenário do crédito rotativo do cartão de crédito no Brasil apresenta uma dinâmica complexa, com a taxa de juros permanecendo em patamares elevados, apesar de uma ligeira queda registrada em março, atingindo 428,3% ao ano.

Este valor, embora ainda represente uma das formas de crédito mais caras disponíveis no mercado, demonstra uma diminuição em relação a períodos anteriores. Paralelamente a essa redução na taxa, observa-se um aumento significativo no volume de crédito rotativo concedido, atingindo R$ 109,7 bilhões nos primeiros três meses de 2026. Este montante representa um crescimento de 9,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2025, quando a concessão totalizou R$ 99,9 bilhões.

Apenas no mês de março, o volume de crédito rotativo saltou para aproximadamente R$ 37 bilhões, um aumento considerável em relação aos R$ 34,6 bilhões registrados no mês anterior. Esses dados, divulgados no Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central, revelam uma tendência preocupante de aumento da utilização do crédito rotativo, possivelmente impulsionada pela necessidade de famílias e empresas em lidar com dificuldades financeiras ou aproveitar oportunidades de consumo, mesmo que a um custo elevado.

A expansão do crédito rotativo, embora possa parecer um sinal de dinamismo econômico, carrega consigo riscos significativos para a saúde financeira dos consumidores. A alta taxa de juros associada a essa modalidade de crédito pode levar ao endividamento excessivo e à dificuldade de pagamento, gerando um ciclo vicioso de dívidas. A análise do saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) complementa este quadro, indicando um avanço geral de 0,9% em março, totalizando R$ 7,2 trilhões.

Dentro desse total, o crédito para empresas e famílias atingiu R$ 2,7 trilhões e R$ 4,5 trilhões, respectivamente, representando aumentos de 1,1% e 0,8% em cada segmento. Em termos anuais, o crescimento do crédito total do SFN manteve um ritmo similar ao do mês anterior, com um avanço de 9,7% em comparação com os 9,6% registrados até fevereiro de 2026.

A taxa média de juros das concessões de crédito em geral atingiu 33,1% ao ano em março, enquanto o spread bancário – que reflete a diferença entre as taxas de juros cobradas e o custo de captação dos recursos – apresentou uma diminuição de 0,3 ponto percentual no mês, mas um aumento de 2,4 pontos percentuais nos últimos doze meses. Essa dinâmica do spread bancário sugere que, apesar da redução pontual, a margem de lucro das instituições financeiras em relação às operações de crédito tem se ampliado no longo prazo.

O aumento do crédito rotativo, combinado com a taxa de juros elevada e o comportamento do spread bancário, exige uma análise cuidadosa das políticas de crédito e das estratégias de educação financeira. É fundamental que os consumidores estejam conscientes dos riscos associados ao uso do crédito rotativo e busquem alternativas mais acessíveis e sustentáveis para financiar suas necessidades.

O Banco Central, por sua vez, deve monitorar de perto a evolução do mercado de crédito, implementando medidas que promovam a concorrência, a transparência e a proteção dos consumidores. A estabilidade do sistema financeiro e a saúde econômica do país dependem, em grande parte, da capacidade de gerenciar o crédito de forma responsável e equilibrada. A crescente demanda por crédito rotativo pode indicar uma fragilidade na situação financeira de parte da população, que recorre a essa modalidade como último recurso.

Nesse contexto, políticas públicas de incentivo à geração de renda, à criação de empregos e à inclusão financeira se tornam ainda mais relevantes. Além disso, é importante fortalecer os mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, oferecendo apoio e orientação aos consumidores que se encontram em dificuldades financeiras. A combinação de medidas prudenciais, educativas e sociais é essencial para garantir um ambiente de crédito saudável e sustentável, que contribua para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social





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