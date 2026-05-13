Creator etíope harnesses luxury and waste aesthetics, captures industry's attention

Kalu Putik's viral videos have captivated Instagram, blending luxury and makeshift aesthetics using discarded materials like tires and cardboard. His unique approach has sparked industry attention and speculation about potential brand interest.

Com vídeos que misturam estética de luxo e materiais descartados, o criador etíope conquistou milhões de seguidores em poucas semanas e passou a chamar atenção da indústria criativa internacional.

Kalu Putik, jovem etíope, tornou-se fenômeno global no Instagram ao criar looks de alta moda com materiais descartados, como pneus e papelão. Seus vídeos misturam luxo e improviso, surpreendendo ao revelar o reaproveitamento no final. A originalidade de Kalu atraiu a atenção da indústria criativa internacional, gerando especulações sobre interesse de marcas. Especialistas destacam seu impacto visual e transformação de escassez em identidade.

A repercussão ganhou ainda mais força após começarem a circular nas redes sociais prints atribuídos ao perfil oficial do Instagram com a mensagem: 'Hi! We’d love to feature you on our account next week. Please check DMs'. O episódio ampliou a curiosidade em torno do criador e reforçou a percepção de que Kalu Putik havia deixado de ser apenas mais um fenômeno viral para ocupar um espaço relevante no debate sobre criatividade e estética digital





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