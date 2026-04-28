CREA-RJ multará empresa responsável pela montagem do palco de Shakira após acidente fatal

O CREA-RJ anunciou multa à MG Coutinho Serviços Cenográficos após a morte de um trabalhador durante a montagem do palco de Shakira em Copacabana. A empresa não possui registro para atividades de engenharia, e o caso está sendo investigado como possível homicídio culposo.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro ( CREA-RJ ) anunciou que irá multar a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, responsável pela montagem do palco do show da cantora Shakira , que ocorreu na Praia de Copacabana.

A decisão foi tomada após um trágico acidente durante a montagem, no último domingo (26), que resultou na morte de Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos. O jovem faleceu após ser prensado entre dois elevadores de transporte de cargas. Os fiscais do CREA-RJ começaram a acompanhar a montagem desde 7 de abril e, desde então, já enviaram dois ofícios à empresa Bônus Track, produtora do evento, solicitando informações sobre os profissionais e empresas envolvidas.

No entanto, não receberam todas as respostas necessárias. Segundo os fiscais, a MG Coutinho Serviços Cenográficos não possui registro no Conselho para exercer atividades de engenharia, nem um responsável técnico devidamente habilitado. O superintendente técnico do CREA-RJ, Leonardo Dutra, destacou a importância de profissionais e empresas legalmente habilitadas para mitigar riscos em atividades técnicas, que são sempre de alto perigo.

O Conselho solicitou à Bônus Track a relação completa de empresas e profissionais que prestam serviços técnicos de instalação ou manutenção para o show de Shakira, com prazo de quatro dias para resposta, a partir de segunda-feira (27). O acidente que vitimou Gabriel de Jesus Firmino ocorreu durante a montagem das estruturas do palco. O Corpo de Bombeiros informou que ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Bônus Track lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando apoio aos familiares da vítima, à equipe envolvida e à empresa responsável pela montagem. A produtora também informou que Shakira, ao tomar conhecimento do acidente, entrou em contato com a organização e tem acompanhado os desdobramentos do caso. A cantora está profundamente comovida e tem focado sua energia no apoio aos familiares.

O delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), responsável pela investigação, trabalha com a possibilidade de homicídio culposo, que ocorre quando não há intenção de matar, mas há negligência, imprudência ou inobservância de um dever de cuidado. Ele destacou que, embora não houvesse intenção de matar, a possível inobservância de regras técnicas pode ter levado à morte do jovem. O caso continua em investigação, e as autoridades buscam esclarecer todas as circunstâncias que levaram ao acidente





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CREA-RJ Shakira Acidente Montagem De Palco Homicídio Culposo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shakira no Rio: veja imagens da montagem do palco do show em CopacabanaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Operário morre esmagado durante montagem de palco para show da Shakira no RioUm operário faleceu após sofrer esmagamento nas pernas por um sistema de elevação durante a montagem do palco para o show de Shakira em Copacabana. O acidente ocorreu na tarde de domingo e a vítima não resistiu aos ferimentos.

Read more »

Trabalhador morre na montagem do palco para show de ShakiraTimão faz jogo de entrega, segura o Vasco na Neo Química Arena e consegue vitória com gol de Matheus Bidu

Read more »

Homem morre durante montagem de palco do show da ShakiraSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Serralheiro fica imprensado entre dois elevadores e morre na montagem do palco para show de ShakiraGabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, chegou a ser socorrido e levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos

Read more »

Empresa de operário morto em montagem de palco não tinha habilitação técnica, diz Crea-RJ25 anos, repórter no jornal o Dia. Formada em Jornalismo na Universidade Federal Fluminense (UFF). Redatora freelancer e social media. Repórter trainee no jornal O São Gonçalo em 2019/2020.

Read more »