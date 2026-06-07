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CRB e São Bernardo empatam em jogo emocionante pela Série C

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CRB e São Bernardo empatam em jogo emocionante pela Série C
CRBSão BernardoSérie C
📆6/7/2026 8:41 PM
📰Lance!
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Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C, CRB e São Bernardo empataram em 2 a 2 no Estádio Rei Pelé. O São Bernardo saiu na frente com gol de Felipe Garcia, mas o CRB empatou com Dadá Belmonte. No segundo tempo, Felipe Garcia marcou novamente para o São Bernardo, e Mikael garantiu o empate para o CRB nos minutos finais. O resultado mantém o CRB na zona de classificação e o São Bernardo na luta contra o rebaixamento.

O jogo entre CRB e São Bernardo , válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C , terminou com um empate emocionante em 2 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

A partida foi marcada por várias oportunidades de gol para ambos os lados, com defesas espetaculares e momentos de tensão até o apito final. O São Bernardo abriu o placar ainda no primeiro tempo, com um gol de Felipe Garcia, aos 38 minutos, após assistência de Hyoran. O CRB demorou a reagir, mas empatou ainda na primeira etapa, com Dadá Belmonte, que recebeu passe de Mikael e finalizou com precisão.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou a liderar o marcador, agora com Felipe Garcia, aos 14 minutos, em uma finalização de cabeça após cruzamento de Pedro Vitor, ampliando para 2 a 1. O CRB, porém, mostrou resiliência e conquistou o empate nos minutos finais, com Mikael, que recebeu um passe em profundidade de Crystopher e finalizou no canto inferior esquerdo, aos 39 da etapa complementar.

O empate manteve o CRB na zona de classificação, enquanto o São Bernardo seguiu lutando para escapar das últimas posições. O jogo também teve outras chances claras, como a finalização de Dudu Miraíma, que acertou a trave, e o lance em que Lucas Lovat, do CRB, viu seu chute ser defendido no centro do gol. A peleja foi equilibrada e refletiu a luta de ambas as equipes na competição

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CRB São Bernardo Série C Campeonato Brasileiro Futebol

 

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