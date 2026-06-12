CRB aplica goleada de 3 a 0 no Atlético Goianiense e respira na Série B

Em jogo válido pela Série B, o CRB venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0 com gols de Mikael (2) e Thiaguinho. A equipe alagoana dominou as ações e mostrou eficiência nos contra-ataques, enquanto o time goiano falhou nas finalizações e foi punido nas poucas chances que teve.

Em partida válida pela série B do campeonato brasileiro , o CRB surpreendeu o Atlético Goianiense e aplicou uma goleada por 3 a 0 no Estádio Antônio Accioly.

Desde o início da partida, a equipe alagoana demonstrou superioridade tática e eficiência nas chances criadas, enquanto o time goiano mostrou-se vulnerável na defesa e ineficaz no ataque. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, quando Mikael recebeu passe profundo de Thiaguinho e finalizou de pé direito para o fundo das redes. No segundo tempo, o CRB ampliou com Thiaguinho, que aproveitou contra-ataque e finalizou de pé esquerdo no ângulo superior esquerdo.

O terceiro gol foi marcado por Mikael novamente, agora em jogada rápida iniciada por Dadá Belmonte, finalizando de pé esquerdo. O Atlético Goianiense, apesar de criar algumas oportunidades, pecou na conclusão e viu sua defesa ser batida em momentos decisivos. A vitória coloca o CRB em posição confortável na tabela, enquanto o Atlético Goianiense precisará reagir rapidamente para não se afastar do pelotão de elite da competição





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