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Craque Neto é condenado a indenizar por ausência em evento no interior de São Paulo

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Craque Neto é condenado a indenizar por ausência em evento no interior de São Paulo
Craque NetoIndenizaçãoBebedouro
📆4/15/2026 1:36 AM
📰JornalOGlobo
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O ex-jogador e apresentador Craque Neto foi condenado a pagar indenização por não comparecer a um evento em Bebedouro, interior de São Paulo, em 2025. A decisão, que considera danos morais e materiais, teve como base provas como vídeos e conversas que comprovam a negociação e a confirmação da presença do apresentador.

O ex-jogador e apresentador José Ferreira Neto, conhecido como Craque Neto , foi condenado a indenizar um contratante por danos morais e materiais, em um caso que envolveu a sua ausência em um evento em Bebedouro , interior de São Paulo. A decisão, proferida em 7 de abril, estabeleceu o pagamento de aproximadamente R$ 9 mil ao contratante, que havia garantido a presença do ex-atleta em um evento esportivo e no aniversário de um ano de seu filho. O incidente, ocorrido em setembro de 2025, expôs divergências sobre o conhecimento e a responsabilidade de Neto em relação ao compromisso. A sentença baseou-se em provas substanciais, incluindo vídeos, prints de conversas e comprovantes de pagamento, que corroboraram a negociação e a confirmação da presença do apresentador no evento. A repercussão do caso evidencia a importância do cumprimento de acordos e a responsabilização por danos causados pela ausência em compromissos firmados.

O processo judicial revelou que a negociação da participação de Craque Neto foi intermediada, com a divulgação do evento esportivo e do aniversário da criança amplamente promovidas na cidade de Bebedouro. A expectativa era grande, e a ausência do ex-jogador, comunicada um dia antes do evento, gerou frustração e prejuízos ao contratante. A justificativa apresentada por Neto para sua ausência foi considerada inconsistente pelo magistrado, que, analisando as provas, concluiu pela procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais. A defesa do apresentador alegou desconhecimento do evento, mas as evidências apresentadas pela parte autora foram determinantes para o desfecho do caso. Além disso, a tentativa de Neto de solicitar uma indenização por uso indevido de imagem foi julgada improcedente, reforçando a decisão inicial de responsabilização.

A decisão judicial serve como um lembrete sobre a importância da integridade e do cumprimento de compromissos no mundo dos negócios e do entretenimento. A repercussão do caso, amplamente divulgada pela mídia, levanta discussões sobre a responsabilidade de figuras públicas em relação a eventos contratados e a importância de contratos claros e bem definidos. O caso Craque Neto, agora encerrado com a condenação, destaca a necessidade de transparência nas negociações e a importância de cumprir com o que foi acordado, sob pena de sanções legais. A decisão judicial também serve como um precedente para casos semelhantes, onde a ausência em eventos contratados causa prejuízos morais e materiais. A análise das provas, a avaliação da inconsistência da justificativa e a determinação da indenização demonstram a seriedade com que o judiciário trata questões que envolvem o descumprimento de acordos e o impacto de tais ações na vida de terceiros.

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