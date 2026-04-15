Craque Neto é condenado a indenizar por ausência em evento no interior de São Paulo

O ex-jogador e apresentador Craque Neto foi condenado a pagar indenização por não comparecer a um evento em Bebedouro, interior de São Paulo, em 2025. A decisão, que considera danos morais e materiais, teve como base provas como vídeos e conversas que comprovam a negociação e a confirmação da presença do apresentador.

O ex-jogador e apresentador José Ferreira Neto, conhecido como Craque Neto , foi condenado a indenizar um contratante por danos morais e materiais, em um caso que envolveu a sua ausência em um evento em Bebedouro , interior de São Paulo. A decisão, proferida em 7 de abril, estabeleceu o pagamento de aproximadamente R$ 9 mil ao contratante, que havia garantido a presença do ex-atleta em um evento esportivo e no aniversário de um ano de seu filho. O incidente, ocorrido em setembro de 2025, expôs divergências sobre o conhecimento e a responsabilidade de Neto em relação ao compromisso. A sentença baseou-se em provas substanciais, incluindo vídeos, prints de conversas e comprovantes de pagamento, que corroboraram a negociação e a confirmação da presença do apresentador no evento. A repercussão do caso evidencia a importância do cumprimento de acordos e a responsabilização por danos causados pela ausência em compromissos firmados.

O processo judicial revelou que a negociação da participação de Craque Neto foi intermediada, com a divulgação do evento esportivo e do aniversário da criança amplamente promovidas na cidade de Bebedouro. A expectativa era grande, e a ausência do ex-jogador, comunicada um dia antes do evento, gerou frustração e prejuízos ao contratante. A justificativa apresentada por Neto para sua ausência foi considerada inconsistente pelo magistrado, que, analisando as provas, concluiu pela procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais. A defesa do apresentador alegou desconhecimento do evento, mas as evidências apresentadas pela parte autora foram determinantes para o desfecho do caso. Além disso, a tentativa de Neto de solicitar uma indenização por uso indevido de imagem foi julgada improcedente, reforçando a decisão inicial de responsabilização.

A decisão judicial serve como um lembrete sobre a importância da integridade e do cumprimento de compromissos no mundo dos negócios e do entretenimento. A repercussão do caso, amplamente divulgada pela mídia, levanta discussões sobre a responsabilidade de figuras públicas em relação a eventos contratados e a importância de contratos claros e bem definidos. O caso Craque Neto, agora encerrado com a condenação, destaca a necessidade de transparência nas negociações e a importância de cumprir com o que foi acordado, sob pena de sanções legais. A decisão judicial também serve como um precedente para casos semelhantes, onde a ausência em eventos contratados causa prejuízos morais e materiais. A análise das provas, a avaliação da inconsistência da justificativa e a determinação da indenização demonstram a seriedade com que o judiciário trata questões que envolvem o descumprimento de acordos e o impacto de tais ações na vida de terceiros.





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Craque Neto Indenização Bebedouro Danos Morais Danos Materiais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Craque Neto é condenado a pagar indenização por faltar em festa infantilSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Craque Neto analisa polêmicas em clássico no 'Apito Final'Craque Neto e seus companheiros no programa 'Apito Final' da Band comentam sobre as decisões controversas do árbitro Flávio Rodrigues de Souza em um clássico, incluindo expulsões, não marcação de pênalti e tumulto generalizado.

Read more »

Craque Neto é condenado a pagar cerca de R$ 9 mil por faltar a festa infantilEx-jogador terá que indenizar contratante por danos morais e materiais. Evento ocorreu em Bebedouro, no interior de São Paulo, em setembro de 2025

Read more »

Craque Neto é condenado a indenizar por falta em festa infantilO ex-jogador e apresentador Craque Neto foi condenado a pagar mais de 9 mil reais por danos materiais e morais devido ao não comparecimento em uma festa infantil em Bebedouro, São Paulo. A decisão judicial se refere ao descumprimento de um contrato verbal e à exposição do contratante a constrangimento. A defesa de Neto negou qualquer vínculo contratual válido, enquanto o juiz negou um pedido de indenização por uso indevido da imagem do apresentador.

Read more »

Craque Neto é condenado a pagar cerca de R$ 9 mil por faltar a festa infantilEx-jogador terá que indenizar contratante por danos morais e materiais. Evento ocorreu em Bebedouro, no interior de São Paulo, em setembro de 2025

Read more »

Craque Neto é condenado a indenizar contratante por falta em evento infantilO ex-jogador e apresentador Craque Neto foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais por não comparecer a um evento em Bebedouro, SP, em 2025. O valor da indenização é de aproximadamente R$ 9 mil.

Read more »