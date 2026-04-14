Craque Neto é condenado a indenizar contratante por falta em evento infantil

O ex-jogador e apresentador Craque Neto foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais por não comparecer a um evento em Bebedouro, SP, em 2025. O valor da indenização é de aproximadamente R$ 9 mil.

O renomado ex-jogador de futebol e apresentador de televisão, Craque Neto , foi sentenciado a pagar uma indenização por danos morais e materiais devido à sua ausência em um evento infantil que ocorreu em Bebedouro , no interior de São Paulo, em setembro de 2025. A decisão judicial, datada de 7 de abril, estabeleceu um valor indenizatório de aproximadamente R$ 9 mil, em resposta a uma ação movida pelo contratante que alegou prejuízos decorrentes da falta do apresentador. A condenação se baseou em evidências substanciais, incluindo vídeos, registros de conversas e comprovantes de pagamento, que corroboraram a informação de que Neto havia confirmado sua presença no evento, que incluía um evento esportivo e a celebração do aniversário de um ano do filho do contratante. A ausência de Neto, comunicada no dia anterior ao evento, foi considerada injustificada e inconsistente pelo magistrado responsável pelo caso. A defesa do apresentador argumentou que ele não tinha conhecimento do evento, mas o tribunal rejeitou essa alegação com base nas provas apresentadas.

A ação judicial foi movida pelo contratante, que buscou reparação pelos danos sofridos, tanto morais quanto materiais. O contratante havia investido na contratação de Neto para abrilhantar um evento esportivo e a festa de aniversário de seu filho, confiando na presença do apresentador como um atrativo significativo. A ausência de Neto, portanto, causou frustração, decepção e possíveis perdas financeiras para o contratante, que teve que lidar com a situação de última hora e com a frustração do público presente. A sentença proferida pelo tribunal reconheceu a legitimidade dos argumentos do contratante, confirmando que Neto tinha conhecimento do evento e se comprometeu a comparecer. Além disso, a justiça considerou que o dano moral foi evidente, pois a ausência do apresentador causou transtornos e constrangimentos ao contratante e a todos os envolvidos na organização do evento. O tribunal negou o pedido de indenização por uso indevido de imagem, feito por Neto, mantendo o foco nos danos causados pela sua ausência. A decisão representa um importante marco, reafirmando a responsabilidade de figuras públicas em cumprir seus compromissos e as consequências legais que podem advir do descumprimento desses compromissos, principalmente quando envolvem eventos com crianças e famílias.

A repercussão do caso demonstra a importância da ética e da responsabilidade no mundo do entretenimento e do esporte. A decisão judicial serve como um lembrete para que personalidades públicas honrem seus compromissos, agindo com profissionalismo e respeito aos contratos firmados. A condenação de Craque Neto, neste contexto, demonstra que mesmo figuras de destaque na mídia e no esporte estão sujeitas às mesmas leis e obrigações que qualquer cidadão. O caso também ressalta a importância de se manter a palavra e cumprir os acordos, especialmente quando se trata de eventos familiares e momentos importantes na vida das pessoas. A decisão do tribunal, com base nas provas apresentadas, demonstra a seriedade com que a justiça trata os casos de descumprimento contratual e a necessidade de se buscar a reparação dos danos sofridos. A análise cuidadosa das evidências, a avaliação da consistência dos argumentos e a aplicação das leis vigentes foram cruciais para a determinação da responsabilidade do apresentador e a consequente condenação. O caso serve como um alerta para a necessidade de transparência e responsabilidade em todas as esferas da vida, reforçando a importância do cumprimento de contratos e da ética profissional





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