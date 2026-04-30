CPMI do Banco Master é Pedida por Deputadas e Tem Amplo Apoio no Congresso

Deputadas Heloísa Helena e Fernanda Melchionna protocolaram pedido de CPMI para investigar o Banco Master, com 181 assinaturas de deputados e 35 de senadores. A investigação visa apurar irregularidades financeiras, conexões com agentes públicos e possíveis prejuízos a consumidores.

A pressão por uma investigação aprofundada sobre as operações do Banco Master ganhou força significativa com o protocolo de um pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ( CPMI ) no Congresso Nacional.

A iniciativa, liderada pelas deputadas Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, e Fernanda Melchionna, do PSOL do Rio Grande do Sul, demonstra um amplo apoio parlamentar, evidenciado pelas 181 assinaturas de deputados e 35 de senadores que endossam o requerimento. O objetivo central da CPMI, conforme delineado pelas parlamentares, é examinar minuciosamente eventuais irregularidades que possam ter ocorrido no âmbito do Banco Master, com foco especial na gestão financeira da instituição, nos critérios de concessão de crédito, na identificação de operações financeiras suspeitas, no possível descumprimento de normas regulatórias do sistema financeiro nacional e, crucialmente, nos potenciais prejuízos causados a consumidores e ao interesse público.

A magnitude do apoio recebido pelo pedido de CPMI ultrapassa o limite mínimo constitucionalmente exigido para sua criação, que estipula a necessidade de pelo menos 171 assinaturas de deputados federais e 27 senadores, reforçando a legitimidade e a urgência da investigação. Após a formalização do requerimento em sessão plenária do Congresso, presidida por Davi Alcolumbre, da União do Amapá, o próximo passo crucial envolve a indicação, por parte dos líderes partidários, dos membros que comporão a comissão.

A instalação efetiva da CPMI, no entanto, pode enfrentar obstáculos decorrentes de manobras políticas, como atrasos na leitura do pedido ou na definição da composição da comissão pelos partidos. A deputada Heloísa Helena, em tom incisivo, ressaltou a importância de responsabilizar aqueles que se envolveram em práticas ilícitas, utilizando a metáfora popular do sertão para enfatizar a necessidade de punição para os culpados.

O documento apresentado pelas deputadas não se limita à investigação dos controladores do Banco Master, mas também busca identificar possíveis conexões entre a instituição financeira e agentes públicos, órgãos reguladores e operações que possam representar um risco sistêmico para a estabilidade do sistema financeiro nacional. A deputada Fernanda Melchionna, por sua vez, direcionou o foco da investigação para as relações do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, com os governadores Ibaneis Rocha e Claudio Castro, além de questionar o financiamento de viagens aéreas de luxo, como a realizada pelo deputado Nikolas Ferreira, e o suposto uso de recursos financeiros ilícitos na campanha eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A parlamentar expressou a determinação de evitar que o escândalo, que envolve figuras proeminentes da direita e da extrema-direita, seja abafado ou impune. A protocolação do pedido de CPMI coincidiu com a votação que derrubou o veto presidencial ao Projeto de Lei da Dosimetria, um evento que, segundo o vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi orquestrado por Davi Alcolumbre com o objetivo de proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro de possíveis processos criminais e promover um acordo político para blindar investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Lindbergh Farias argumentou que a discussão sobre a criação da CPMI do Banco Master foi silenciada em troca de concessões em relação ao veto presidencial, sugerindo que a oposição concordou em não insistir na investigação em troca de uma redução na pena de Bolsonaro e de generais envolvidos em atos golpistas. Essa alegação levanta sérias questões sobre a independência do processo legislativo e a influência de interesses políticos na condução das investigações.

Anteriormente, em fevereiro, o deputado Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, já havia apresentado um pedido de criação de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar o Banco Master, o qual reuniu 201 assinaturas. A proposta de Rollemberg visava apurar possíveis irregularidades em operações financeiras realizadas pelo banco controlado por Daniel Vorcaro, bem como as negociações envolvendo a compra, pelo Banco de Brasília (BRB), de carteiras de crédito vendidas pelo Banco Master.

A persistência dos pedidos de investigação, somada ao amplo apoio parlamentar, indica a crescente preocupação com a transparência e a legalidade das operações do Banco Master e a necessidade de uma apuração rigorosa para garantir a proteção dos interesses dos consumidores e a estabilidade do sistema financeiro





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