CPI do Crime Organizado Rejeita Relatório que Pedia Indiciamento de Ministros do STF

O relatório da CPI do Crime Organizado, que solicitava o indiciamento de ministros do STF por crimes de responsabilidade, foi rejeitado no Senado. A decisão, tomada em meio a tensões políticas, evidencia o embate entre Legislativo e Judiciário e a atuação do governo para barrar a proposta. Paralelamente, outras notícias importantes foram divulgadas, como a atuação do Pentágono contra o narcotráfico e pesquisas de apoio ao governo Lula.

A Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) do Crime Organizado no Senado rejeitou o relatório do senador Alessandro Vieira que propunha o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ) por crimes de responsabilidade. A votação, ocorrida em meio a tensões política s e em um período pré-eleitoral, resultou em 6 votos contrários à proposta, contra 4 favoráveis. O governo, com forte articulação liderada pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães , trabalhou ativamente para garantir a maioria contrária ao texto, inclusive com a substituição de membros da comissão. O relatório final da CPI , que pedia o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes , além do procurador-geral da República, Paulo Gonet , gerou intensa reação no STF e acirrou o embate entre os poderes Legislativo e Judiciário . A iniciativa do GLOBO, denominada Irineu, utiliza inteligência artificial para auxiliar na produção de conteúdo jornalístico, com supervisão de jornalistas.

O ministro José Guimarães, em declarações anteriores, afirmou que o Palácio do Planalto agiu para barrar o relatório, classificando o pedido de indiciamento como “absurdo”. A atitude do governo e a reação dos ministros do STF evidenciam a profundidade da crise política instaurada. O senador Alessandro Vieira, diante da derrota, manifestou sua insatisfação e afirmou que os magistrados “não são donos do país”, reiterando sua posição de não se curvar a ameaças. Paralelamente aos acontecimentos no Senado, outras notícias relevantes foram divulgadas. O Pentágono anunciou a morte de mais quatro pessoas no Pacífico, suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Adicionalmente, o governo federal enviou um novo projeto relacionado à PEC 6x1, com o deputado Motta afirmando que o calendário permanece inalterado. A notícia sobre a rejeição do relatório da CPI e as consequências políticas demonstra a complexidade e a polarização que marcam o cenário político brasileiro, especialmente em um momento crucial como o pré-eleitoral, impactando a relação entre os poderes e a confiança pública nas instituições.

Além disso, uma pesquisa Datafolha revelou que o presidente Lula tem o dobro de apoio entre os idosos em comparação com os mais jovens. A avaliação do governo como “ótimo e bom” alcança 18% entre os brasileiros de 16 a 24 anos, enquanto a aprovação chega a 36% entre aqueles com 60 anos ou mais. A aprovação é maior no grupo de pessoas com idade avançada. No âmbito trabalhista, foi apresentado um projeto que visa alterar a jornada de trabalho, buscando o fim da escala 6x1. A proposta estabelece uma jornada de 40 horas semanais, dois dias de descanso e a proibição de redução salarial. O texto completo ainda não foi divulgado. Em outras notícias, o presidente da Câmara, Odair Cunha (PT-MG), recebeu 303 votos mesmo após a tentativa da oposição de unificar o apoio em um único candidato





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