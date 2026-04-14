CPI do Crime Organizado pede indiciamento de ministros do STF por envolvimento com o Banco Master

Relatório final da CPI do Crime Organizado, liderada pelo senador Alessandro Vieira, pede o indiciamento dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do PGR Paulo Gonet, por supostas irregularidades relacionadas ao Banco Master. O documento detalha as relações dos ministros com a instituição financeira e seus desdobramentos.

O relatório final da CPI do Crime Organizado , assinado pelo senador Alessandro Vieira, apresenta uma medida inédita: o pedido de indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ). Os ministros visados são Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes , em decorrência de suas ações relacionadas ao escândalo envolvendo o Banco Master . Além dos ministros, o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet , também foi alvo de pedido de indiciamento. Essa iniciativa demonstra a gravidade das conclusões da CPI e a disposição em responsabilizar figuras de alta relevância no cenário jurídico e político do país.

No que diz respeito a Alexandre de Moraes, o relatório de Vieira destaca, entre outros aspectos, a relação entre o ministro e sua esposa, Viviane Barci, com o Banco Master. O documento argumenta que essa relação configura causa objetiva de impedimento, conforme o artigo 252, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP). Este dispositivo estabelece que um juiz está impedido de atuar quando ele próprio ou seu cônjuge estiver envolvido, como parte ou diretamente interessado no processo. O relatório ressalta que essa é uma hipótese de impedimento absoluto, que não pode ser remediada e pode ser reconhecida em qualquer momento, independentemente da demonstração de prejuízo ou influência subjetiva. A magnitude da remuneração, que atingiu R$ 129 milhões contratados e R$ 80 milhões pagos, afasta a possibilidade de caracterizar essa relação como ordinária ou de baixa relevância econômica, indicando um vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição financeira investigada. A análise minuciosa desses detalhes visa fundamentar a necessidade de apuração e eventual responsabilização.

Em relação a Dias Toffoli, o relatório se concentra nos negócios da empresa Maridt, da família do ministro, com o Banco Master. Vieira aponta que o próprio ministro reconheceu, em nota pública, ser sócio da empresa, juntamente com seus irmãos. A conexão, portanto, não é remota nem indireta, mas sim uma relação negocial entre a empresa do magistrado e um fundo de investimento controlado por uma pessoa investigada e presa no mesmo inquérito que o ministro relatava. Adicionalmente, o relatório menciona a viagem de Toffoli em um jatinho particular, cedido por Luiz Osvaldo Pastore, empresário com interesses no setor financeiro, e na companhia do advogado Augusto de Arruda Botelho, defensor de Luiz Antonio Bull, diretor de Compliance do Banco Master e também investigado. Essa conduta, segundo o relatório, compromete a imparcialidade exigida para a função, especialmente considerando que o ministro estava envolvido no julgamento do mesmo processo. O relatório ainda critica a manutenção de negócios da Maridt com o Fundo Arleen sem a declaração de suspeição, sem comunicação às partes e sem conhecimento do Tribunal, configurando uma violação do decoro funcional





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