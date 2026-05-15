A group of 34 European countries, including major powers like the UK and France, have agreed to establish a tribunal to investigate and prosecute the Russian government for crimes related to the invasion of Ukraine.

Magistratura alternativa poderia apurar 'crimes de agressão' da Rússia, que não é signatária da corte responsável por isso, o TPI de Haia34 países do Conselho da Europa, Austrália, Costa Rica e UE aderirão a tribunal especial para julgar a invasão russa e crimes de guerra na Ucrânia.

A iniciativa contorna limites do TPI para o ‘crime de agressão’ contra a Rússia, que não reconhece sua jurisdição. O momento de prestação de contas se aproxima. O secretário-geral do Conselho da Europa, a organização intergovernamental mais antiga do continente, fundada em 1949, com sede em Estrasburgo, o momento de prestação de contas se aproxima para abordar crimes de guerra na Ucrânia.

O Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que reúne os chanceleres dos 46 Estados membros, aprovou nesta sexta, em uma reunião em Chisinau, na Moldávia, uma resolução que estabelece as bases do “comitê de direção” do futuro tribunal. O momento de prestação de contas se aproxima.

A Rússia não reconhece sua jurisdição pois não é signatária do Estatuto de Roma, e portanto não é obrigada a extraditar réus suspeitos de crimes de guerra, como o Estado russo - excluído do Conselho da Europa em 2022, após o início da invasão da Ucrânia – já afirmou que considerará “nulas e sem efeito” as decisões do futuro tribunal. O momento de prestação de contas se aproxima.

Dois países do Conselho da Europa não aderiram, até o momento, à iniciativa: Hungria, Eslováquia, Bulgária e Malta (membros da União Europeia), Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Albânia (dos Bálcãs), Armênia, Azerbaijan e Geórgia (do Cáucaso) e Turquia - e o momento de prestação de contas se aproxima





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