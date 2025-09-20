Costa Rica: Destino em Ascensão para Milionários Estrangeiros na América Latina

Estudo revela aumento expressivo na migração de milionários para a Costa Rica, impulsionado pela pandemia e impulsionando o mercado imobiliário de luxo. A tendência gera debates sobre o impacto na sociedade e no mercado local.

A Costa Rica se destacou como o país da América Latina com o maior aumento no número de milionários estrangeiros na última década, conforme revelado pelo 'Relatório de migração de riqueza privada 2025' da consultoria Henley & Partners. O estudo aponta um crescimento de 76% nos últimos 10 anos, posicionando o país na sexta posição global em atração de milionários .

A migração para a Costa Rica intensificou-se notavelmente após a pandemia de Covid-19, impulsionada por uma mudança de mentalidade entre indivíduos com recursos financeiros e liberdade para escolher onde residir. Essa tendência resultou em um 'boom' no mercado imobiliário de luxo, especialmente nas regiões costeiras, onde os preços dos imóveis dobraram em um curto período. A crescente afluência de milionários estrangeiros, que buscam vistos de residência e oportunidades de investimento, tem gerado debates e reações na Costa Rica. A chegada desses indivíduos, provenientes principalmente dos Estados Unidos e Canadá, mas também da Europa e de países latino-americanos como México, Colômbia e Venezuela, tem impactado o mercado imobiliário e a sociedade local. O perfil dos recém-chegados inclui não apenas aposentados, mas também 'semiaposentados' e jovens investidores, muitos deles impulsionados por fortunas criadas no mercado de criptomoedas. A cidade de Santa Teresa, conhecida como 'Praia do Silício', exemplifica essa transformação, com a escassez de propriedades à beira-mar devido à demanda de milionários e investidores. O relatório da Henley & Partners, elaborado em colaboração com a New World Wealth, utiliza dados de diversas fontes para rastrear a movimentação de riqueza privada. Embora a metodologia do estudo tenha sido criticada por especialistas, a tendência de aumento na chegada de milionários à Costa Rica é inegável. O sistema fiscal favorável do país é apontado como um dos atrativos para os ricos estrangeiros. A dinâmica imobiliária e a concentração de riqueza nas regiões costeiras provocaram a criação de movimentos de cidadãos que se opõem ao que consideram uma 'invasão' de estrangeiros ricos. A complexidade em rastrear a fortuna e o domicílio fiscal dos indivíduos, em contraste com o acesso às informações sobre seus locais de trabalho ou residência temporária, demonstra os desafios envolvidos na análise precisa desse fenômeno migratório





