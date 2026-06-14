Costa do Marfim x Equador: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo de 2026

A partida entre Costa do Marfim e Equador será transmitida pela TV Globo, Sportv e CazéTV. O time da Costa do Marfim será formado por Yahia Fofana, Guéla Doué, Singo, Emmanuel Agbadou e Konan. Já o time do Equador será formado por Gonzalo Valle, Willian Pacho, Piero Hincapié e Félix Torres.

Costa do Marfim e Equador se enfrentam neste domingo, às 20h, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E, que também conta com Alemanha e Curaçao.

A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv e CazéTV. A partida acontece neste domingo, às 20h, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O time da Costa do Marfim será formado por Yahia Fofana, Guéla Doué, Singo, Emmanuel Agbadou e Konan. Já o time do Equador será formado por Gonzalo Valle, Willian Pacho, Piero Hincapié e Félix Torres.

A partida entre Holanda e Japão, que ocorrerá no mesmo dia, pode ser assistida ao vivo na TV. A Holanda já enfrentou o Japão na Copa do Mundo de 2026 e venceu por 3 a 2. O time da Holanda foi formado por Scott McTominay, do Napoli-ITA, e John McGinn, do Aston Villa-ING. O time do Japão foi formado por Alisson, que apontou 'sucessão de erros' em gol do Marrocos, mas disse que o Brasil sai mais confiante de empate.

O técnico do Brasil, Ancelotti, não descartou mudanças, mas tranquilizou após empate entre Brasil e Marrocos.

'A Copa não se ganha no primeiro jogo', disse Ancelotti. O atacante Vini Jr. falou sobre a necessidade de mudanças da equipe dentro da partida e valorizou a adaptação dos companheiros ao cenário desfavorável após o gol do Marrocos.

'Posso melhorar', disse Vini Jr. O técnico do Brasil e Igor Thiago admitem ansiedade em estreia da seleção brasileira: 'A maioria está na primeira Copa'





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