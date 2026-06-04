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Costa do Marfim vira sobre a França em amistoso pré-Copa do Mundo

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Costa do Marfim vira sobre a França em amistoso pré-Copa do Mundo
Costa Do MarfimFrançaCopa Do Mundo 2026
📆6/4/2026 10:16 PM
📰Terranoticiasbr
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Em jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a Costa do Marfim surpreendeu a seleção francesa, vencendo por 2 a 1 de virada. Cherki abriu o placar para os anfitriões, mas Guéla Doué e Amad Diallo garantiram a vitória africana, encerrando uma invencibilidade de um ano da França.

A Costa do Marfim surpreendeu e venceu a França por 2 a 1, de virada, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O jogo, realizado no Stade de la Beaujoire, em Nantes, encerrou uma invencibilidade de um ano da seleção francesa e deu um grande impulso à confiança dos marfinenses às vésperas do torneio. Os franceses abriram o placar com um gol de Cherki no final do primeiro tempo, mas a Costa do Marfim reagiu no segundo tempo com gols de Guéla Doué, irmão do atacante do PSG Désiré Doué, e de Amad Diallo, garantindo a virada.

A França, apontada como uma das principais favoritas ao título, usou a partida para ajustar os últimos detalhes antes de sua estreia no Grupo I, que também inclui Iraque, Noruega e Senegal. Já a Costa do Marfim, que integra o Grupo E com Alemanha, Curaçao e Equador, encarou o duelo como um teste crucial em sua preparação, após uma campanha impecável nas Eliminatórias Africanas.

Agora, ambas as seleções focam na Copa do Mundo: a França busca seu terceiro título mundial, após vencer em 1998 e 2018, enquanto a Costa do Marfim espera transformar o bom momento em uma campanha de destaque no torneio. O primeiro tempo foi de domínio francês. Com Mbappé comandando o ataque, a equipe da casa teve mais posse de bola e criou as melhores chances.

O gol surgiu de uma jogada individual de Cherki, que driblou defensores e finalizou com precisão. A Costa do Marfim, porém, quase abriu o placar antes, quando Adingra roubou a bola de Tchouaméni e ficou cara a cara com Maignan, mas o goleiro francês fez uma defesa crucial. Na segunda etapa, o cenário mudou completamente.

Com várias substituições, a Costa do Marfim voltou mais agressiva e alcançou o empate com Guéla Doué, um gol celebrado especialmente por seu irmão Désiré Doué, que estava no banco de reservas francês. Mesmo após o empate, a França continuou a pressionar, com Thuram criando perigo em pelo menos três lances decisivos.

No entanto, aos 38 minutos, Amad Diallo se antecipou à marcação e finalizou de pé direito para marcar o gol da vitória marfinense. O resultado reforça a posição da Costa do Marfim como uma equipe em ascensão e acende um alerta para a França, que precisará corrigir suas falhas defensivas antes do início da competição

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Costa Do Marfim França Copa Do Mundo 2026 Amistoso Futebol

 

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